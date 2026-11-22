選前黃金周，賴清德總統（中）21日在新北三重拉起雙北市長候選人蘇巧慧（左）、沈伯洋（右）的手，滿場支持者高呼凍蒜。(記者許正宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德在新北三重替蘇巧慧與沈伯洋造勢，強調新世代接棒、雙北合作與區域共榮，也提醒選戰最後要防範中國介入。

賴清德 總統昨與民進黨雙北市長候選人蘇巧慧、沈伯洋 在新北三重合體，賴表示，開啟雙北雙城論壇 里程碑。蘇巧慧說，大進場遇到偶像般待遇，要扛起的責任，需要更多水獺戰士站出來。沈伯洋引用「雙城記」名言，成為最好或最壞時代，就要看投票結果，讓他與蘇巧慧來寫雙北故事。

賴清德說，台灣民主已進步到要迎接新世代，新世代也做好準備要扛起新時代，新北由蘇巧慧來扛，北市由沈伯洋來擔，力拚雙城雙贏。「選戰愈到最後，愈要小心，中國也在介入選舉。」賴總統提醒支持者，選戰走到最後一哩路，要衝刺催票到最後，更要挺住，不要受干擾。

蘇巧慧昨天在三重三和國中舉行造勢晚會，賴清德於晚間8時40分許到場。賴清德致詞時說，今天活動具三項歷史意義，一是台灣民主已進步到可以迎接新世代，象徵新世代的沈伯洋與蘇巧慧已做好準備，兩人參選風格都屬正面、陽光及溫暖路線，談政見、不批評對手。

他表示，過去城市間為競爭關係，但現在城市間要轉換為競爭與合作，雙北是一個生活圈，沈伯洋有提過雙城論壇不應只是台北與上海，應與東京、紐約、巴黎、倫敦交流，讓台北成為國際無限城；但台北也應該優先與新北市舉行論壇交流，今天這場活動也象徵開啟雙北雙城論壇里程碑。

賴清德提到，三是「洋流慧聚」20日結伴到中台灣，為民進黨台中市長候選人何欣純加油，代表著城市治理除了競爭跟合作外，地區治理也邁向區域共榮，區域共榮終將帶台灣走向進步發展。

賴清德最後提到，2008年總統及立委選舉，民進黨輸掉總統選舉，僅有13席立委當選，三重立委林淑芬、余天當選，可以看出三重民主素養，「三重贏不算贏，三重要大贏，蘇巧慧就一定贏。蘇巧慧贏，一定帶領新北市進步，照顧父老鄉親」。