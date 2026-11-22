台北市長蔣萬安前往台北市政府前參加民眾黨舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與民眾黨創黨主席柯文哲同台。（記者黃義書／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台北選戰進入黃金周，藍白陣營都試圖爭取小草與中間選民支持，並強調合作以免重演2024年藍白分裂、讓民進黨坐收4成民意勝利的局面。

選戰進入黃金周，爭取連任的台北市長蔣萬安 、民進黨台北市長候選人沈伯洋 昨展開「搶小草」大作戰。沈伯洋拿到黃珊珊3本簽名書，柯文哲則在決勝之夜拉起蔣萬安的手，還喊出「不要投給認知作戰的（意指沈伯洋）」，一句話定調首都藍白合仍是主旋律，在選戰最後關頭也將掀起變化。

民進黨捲起「洋流熱」來勢洶洶，藍營陸空戰並進催「沈默藍」出門投票，藍綠對決氣氛濃厚。其實民眾黨「兩個太陽」柯文哲與民眾黨主席黃國昌 在雙北也有輸不得的壓力，柯文哲帶領台北子弟兵喊出「民眾黨台北隊六席全到位」，黃國昌則在新北布局「四大金釵」，一旦席次不如預期，不僅喪失與藍營叫板實力，2028年恐瀕臨泡沫化危機。

蔣萬安、沈伯洋不約而同在黃金周向小草招手，因為4年前台北三腳督之戰，時任無黨籍候選人黃珊珊拿下34萬票，被視為雙方最後決戰關鍵。但不可諱言，黃珊珊當年選票一部分吸納淺綠，另一大部分仍是柯文哲光環移轉的「鋼鐵柯粉」，柯文哲同框蔣萬安，對蔣萬安勢必加分不小。

2024年總統大選藍白分裂，讓賴總統以4成民意選上的教訓殷鑑不遠。民進黨執政3年，以司法追殺柯文哲、用洋流吸納年輕族群，從黃珊珊選前發聲喊「你是自由的」態度仍可瞥見，洋流確實吸走部分小草支持者，民眾黨陷入聲量危機，藍白再不團結對外，白營恐怕也會自傷。

柯文哲站在藍綠中間，之前態度有些曖昧不明，一方面是柯在京華城案與蔣萬安心結仍在，且蔣先前礙於自家小雞壓力，無法大方站台白營議員，惹柯文哲不快。如今藍白都深知洋流資源戰，已無再撕裂本錢，否則不只兩敗俱傷，更愧對當年6成想下架民進黨的民意。