立法院長韓國瑜（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕3人，將在九合一選戰關鍵時刻全力拉抬六都候選人，衝刺雙北與台中選情。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 九合一大選倒數，藍綠陣營都把最後陸戰火力集中在雙北與台中，國民黨靠盧秀燕、侯友宜、韓國瑜三子分進合擊，民進黨則由賴清德率總統級輔選團力拚翻轉。

九合一大選將在周六登場，藍綠雙方陸戰進入肉搏階段。國民黨輔選天王「三子」台中市長盧秀燕 、新北市長侯友宜 及立法院長韓國瑜 ，將在選戰最後關頭部署雙北、台中；民進黨則由賴清德總統領軍的「總統級輔選團」橫掃雙北，並將台中列為黑馬，力搏翻轉這個搖擺州。

首都之戰「洋流」與「安流」選前之夜將拚場比人氣，台北市長蔣萬安團隊搶下凱達格蘭大道，當天將與韓國瑜、盧秀燕與台北市前市長郝龍斌合體；民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜則在民進黨中央前北平東路舉辦，不過據了解，沈陣營還在尋覓更大場地，邀請誰站台還在規畫中。

國民黨新北市長候選人李四川近日與侯友宜密集同台造勢，強化交棒意味，選前之夜在板橋第一體育場舉行，蔣萬安、桃園市長張善政與李四川將同台展現北部串聯與團結氣勢，事後各自趕回主場作戰。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧規畫在板橋第二運動場舉行選前之夜，賴清德總統與前總統蔡英文預計會再現身站台。

沈伯洋下周起回防台北，蔣沈都將深入台北六選區。蔣萬安今起將與盧秀燕、韓國瑜啟動車掃，預計今晚6時30分從競選總部出發，24至26日蔣萬安再與各選區議員分區車掃，六個選區至少都掃一遍。而沈伯洋的洋流號下周規畫全市大車掃衝刺選情，預計花三天將六選區都走完。

國民黨選戰關頭最後陸戰採分進合擊策略，六都由「燕子、禿子、漢子」分頭站台輔選，盧秀燕以台北、台中為重；侯友宜密集拉抬李四川；韓國瑜則是雙北、高雄兩頭跑，選前之夜會在台北。

藍營輔選人士分析，國民黨六都由「三子」加持，催基本盤、力抗洋流外溢。而國民黨中央評估目前執政但緊繃的選區，為彰化縣、宜蘭縣、新竹縣和嘉義市，國民黨主席鄭麗文將重點輔選。

民進黨在陸戰部分定調「決戰雙北」、台中也列為最後一周衝刺區。賴總統、副總統蕭美琴和蔡英文等組成的「總統級輔選團」，最後一周行程將有相當比率在雙北，此外，還要把選情差距不大的縣市都跑一圈。

民進黨人士表示，賴總統到鄉鎮輔選，是為了深化基層，帶動地方選情，雙北是這次選戰的重中之重，台中也列為選前最後一周的衝刺區。

選戰進入最後階段，民進黨人士指出，地方陸戰由各候選人自行鞏固，黨中央希望透過跨縣市串聯，讓全國支持者感受到熱度，進而提高投票意願；搭配賴蕭蔡等輔選團，衝刺雙北等關鍵選區，若能擴大「洋流效應」，就有機會在最後關頭爭取勝利。

選戰進入倒數時刻，民進黨靠「總統牌」加溫地方選戰。前總統蔡英文（左）與賴清德總統（右）將分頭輔選，橫掃雙北，衝刺台中。（本報資料照片）