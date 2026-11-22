蔣萬安21日上午赴濱江市場拜票。（記者林伯東／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴士葆在選前造勢時辱罵沈伯洋為「人渣」，蔣萬安隨後表態不認同激烈言論並代表團隊道歉；蔡其昌則批評藍白陣營失言，呼籲回到理性競選。

台灣地方選舉選前倒數6天，國民黨立委賴士葆21日出席民眾黨 的大選造勢晚會期間，脫口抨擊民進黨台北市長候選人沈伯洋 是「人渣」，呼籲支持者唾棄。台北市長蔣萬安 今表示，「我不認同在選舉造勢的場合，有過度激烈的言論，在這裡我要代表團隊表達歉意。」

蔣萬安22日到濱江市場拜票，媒體也問蔣萬安，怎麼看民進黨立委林淑芬昨在造勢場合痛罵藍白立委是「臭俗辣」，然後還在喊大罷免大成功？蔣萬安說，難道還是把去年大罷免的精神用到今年的選舉嗎？還是她拿到去年的講稿。

民進黨立院總召蔡其昌今於新竹市替莊競程站台，並細數莊競程的優勢，他也說民進黨所有候選人都提出城市願景，希望以溫暖的方式贏得選舉。沈伯洋也一直告訴大家，不要跟別人吵架，要包容對手，溫暖地贏下選戰。

蔡其昌表示，但反觀對手，昨天國民黨蔣萬安的發言人賴士葆在公開場合辱罵沈伯洋是「人渣」。之前也曾用「下流」、「畜生」等字眼形容民進黨支持者，包括青鳥。

蔡其昌說，我們的支持者很節制，候選人也更節制，因為我們知道，謾罵、抹黑、侮辱別人，不會讓城市進步，也不會讓台灣政治文化走向更好的方向，只會讓民主越來越沉淪。如果未來選舉只要靠謾罵、抹黑就能當選，那到底是誰要做事？又是誰要帶領台灣走向更善良的地方？

蔡其昌說，「今天早上蔣萬安說已經道歉了，我們不需要廉價的道歉。對方要道歉，我們當然接受，但我們真正要的是台灣走向更好的方向，新竹也走向更好的方向。」