童子瑋碩士論文的中、英文摘要及緒論，遭指控與其學長論文的重合率均逾50%，英文摘要部分更高達84%。 （本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文質疑童子瑋的海大碩論即使重合率看似合規，仍可能涉及抄襲或錯誤，並以林智堅案為鑑，提醒政治人物誠信的重要性。

藍白指控民進黨 基隆市長候選人童子瑋海洋大學的碩士論文涉嫌抄襲，童子瑋則稱論文「重合率」低於校方規定的三成，但從目前已被揭露的內容看，許多民眾都有「林智堅 2.0」的感覺。如果童子瑋持續逃避論文爭議，基隆市民放心把市政交給他嗎？

所謂重合率，白話來說就是「文字比對數據」，例如透過特定系統比對兩篇論文中連續十幾個字相同的比率，來判斷是否抄襲；但這只是判定論文抄襲的「最低標」。

換言之，童子瑋的論文，就算整體重合率表面合規，也不能成為童子瑋逃避質疑的護身符。例如論文的中、英文摘要及緒論，堪稱是作者親自為論文擷取的精華，但童子瑋的論文在這三部分，卻遭指控與其學長論文的重合率均逾50%，英文摘要部分更高達84%，果真是「抄重點」？

同樣有待童子瑋回應的是，其論文中重合率較低、也就是「抄少少」的研究結果與討論，竟被質疑有未提供原始輸入資料、28列數據錯了21列……等多項錯誤，也難怪藍白直批童子瑋「不是抄、就是抄錯」。

四年前的選舉，同樣爆出參選桃園市長的前新竹市長林智堅論文抄襲案，民進黨全黨力挺一人的結果，釀成北部縣市敗選的「一屍五命」。童子瑋論文案威力比不上林智堅，但人民對政治人物誠信的要求不變。（轉載自聯合報）