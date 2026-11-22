黑白集／基隆林智堅？童子瑋論文涉抄襲
本文質疑童子瑋的海大碩論即使重合率看似合規，仍可能涉及抄襲或錯誤，並以林智堅案為鑑，提醒政治人物誠信的重要性。
AI摘要
文章摘要整理：
本文質疑童子瑋的海大碩論即使重合率看似合規，仍可能涉及抄襲或錯誤，並以林智堅案為鑑，提醒政治人物誠信的重要性。
藍白指控民進黨基隆市長候選人童子瑋海洋大學的碩士論文涉嫌抄襲，童子瑋則稱論文「重合率」低於校方規定的三成，但從目前已被揭露的內容看，許多民眾都有「林智堅2.0」的感覺。如果童子瑋持續逃避論文爭議，基隆市民放心把市政交給他嗎？
所謂重合率，白話來說就是「文字比對數據」，例如透過特定系統比對兩篇論文中連續十幾個字相同的比率，來判斷是否抄襲；但這只是判定論文抄襲的「最低標」。
換言之，童子瑋的論文，就算整體重合率表面合規，也不能成為童子瑋逃避質疑的護身符。例如論文的中、英文摘要及緒論，堪稱是作者親自為論文擷取的精華，但童子瑋的論文在這三部分，卻遭指控與其學長論文的重合率均逾50%，英文摘要部分更高達84%，果真是「抄重點」？
同樣有待童子瑋回應的是，其論文中重合率較低、也就是「抄少少」的研究結果與討論，竟被質疑有未提供原始輸入資料、28列數據錯了21列……等多項錯誤，也難怪藍白直批童子瑋「不是抄、就是抄錯」。
四年前的選舉，同樣爆出參選桃園市長的前新竹市長林智堅論文抄襲案，民進黨全黨力挺一人的結果，釀成北部縣市敗選的「一屍五命」。童子瑋論文案威力比不上林智堅，但人民對政治人物誠信的要求不變。（轉載自聯合報）
文章指出，藍白陣營指控童子瑋的海洋大學碩士論文涉嫌抄襲，且其摘要、緒論與學長論文重合率過高，研究結果與討論部分也被質疑有數據錯誤。 因為重合率只是文字比對的最低標準，不能完全代表是否抄襲。文章認為，即使整體重合率未超過校方規定，摘要、緒論等核心段落若大量重合，仍足以引發抄襲質疑。 文章將童子瑋論文案比作「林智堅2.0」，強調民進黨若面對論文爭議仍選擇迴避，可能損及選民信任，也提醒政治人物誠信問題會直接影響選舉結果。
精華 FAQ
文章指出，藍白陣營指控童子瑋的海洋大學碩士論文涉嫌抄襲，且其摘要、緒論與學長論文重合率過高，研究結果與討論部分也被質疑有數據錯誤。
因為重合率只是文字比對的最低標準，不能完全代表是否抄襲。文章認為，即使整體重合率未超過校方規定，摘要、緒論等核心段落若大量重合，仍足以引發抄襲質疑。
文章將童子瑋論文案比作「林智堅2.0」，強調民進黨若面對論文爭議仍選擇迴避，可能損及選民信任，也提醒政治人物誠信問題會直接影響選舉結果。
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