國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左）不滿競選團隊助理遭檢警搜索調查，徹夜在新竹地檢署前抗議，黨主席鄭麗文（中）也到場關心。（記者黃羿馨／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 徐欣瑩因競辦遭搜索而絕食抗議，質疑司法介選；檢方則稱依法偵辦，曾聖凱則指自己遭不實性影像攻擊，要求徹查散布源頭。

2026選戰倒數，國民黨 新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室李姓女助理被控非法散布性影像，前天遭檢警搜索。徐前晚到新竹地檢署絕食抗議，將矛頭指向民進黨 竹北市長候選人曾聖凱，質疑司法介選；曾聖凱則要求徹查影像散布源頭。

新竹地檢署強調，全案依具體事證偵辦，搜索經法院核准，與特定候選人或政治活動無關，相關程序均依法進行。

曾聖凱日前遭網路散布不實性影像，報案後，檢警循線查獲徐欣瑩團隊的李女；檢方前天搜索徐的競選辦公室，帶回李女並查扣電腦等設備，訊後諭知10萬元台幣（約3033美元）交保，但她覓保無著，最後改限制住居、出境、出海並定期向派出所報到。

「相關影片究竟是真實影像或AI製作，檢調是否查明？」徐欣瑩不滿檢警選前大動作搜索競辦，指電腦被扣導致選戰宣傳全面癱瘓，更將矛頭指向檢調尚在偵辦就發新聞稿的曾聖凱，同時也質疑檢警藉此取得競選機密，替民進黨對手鄭朝方蒐集情資，痛批「民主之恥」。

徐欣瑩絕食抗議，現場約百人陪同靜坐，黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科等人昨天也陸續到場聲援打氣；鄭麗文痛批「民進黨享受司法假期，在野黨面對司法地獄」，更向賴清德總統喊話「你緊張了嗎」。楊文科形容此事宛如美國水門案翻版，竹北市長候選人吳旭智則陪徐靜坐，美麗島電子報董事長吳子嘉也批評司法介入選舉。

曾聖凱昨天偕律師召開記者會，指出不實性影像從境外帳號發布，再透過社群及LINE群組擴散，甚至有人挨家挨戶展示，連妻子私人社群帳號也遭辱罵，質疑背後涉及組織性散布。他點名徐欣瑩、吳旭智說清楚是否知情或有人參與，呼籲司法徹查，勿以政治抗議向司法施壓。