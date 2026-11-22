蔣競辦表示，宋楚瑜（中）在會中分享過去從政及施政的寶貴經驗，並給予蔣萬安市長（左）勉勵與建議。（蔣萬安競選辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在與柯文哲合體前，先由盧秀燕牽線拜會宋楚瑜，宋除勉勵選情順利，也分享都更、從政與兩岸國際經驗。

年底選戰倒數六天，台北市長蔣萬安 昨天與民眾黨創黨主席柯文哲 合體，蔣萬安日前也在11月18日拜會親民黨主席宋楚瑜，蔣萬安競選辦公室表示，日前在競選總部主委、台中市長盧秀燕 陪同下，蔣萬安向親民黨主席宋楚瑜請益，雙方相談甚歡，交流過程收穫豐富。

與會人士指出，11月18日在台中市長盧秀燕牽線下，蔣萬安和盧秀燕等人，到宋楚瑜位於仁愛路辦公室拜訪，宋楚瑜表達，「今年最重要的是你要順利」，也會用自己的方式幫忙蔣的選情。

雙方也談到都市更新，蔣也分享這四年都更政策及接下來規畫，宋則分享從省長等從政經驗、歷程，還有兩岸、國際等觀點。

由於民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天在公辦政見發表會後接受聯訪時，談起前立委黃珊珊贈送他簽名書，被外界解讀搶藍白票，蔣萬安競選辦公室今也公布蔣萬安日前拜會宋楚瑜的照片，黃珊珊過去為親民黨籍立委，也引發外界聯想。

蔣競辦表示，宋楚瑜主席在會中分享過去從政及施政的寶貴經驗，並給予蔣萬安市長勉勵與建議。蔣萬安市長對宋主席不吝分享經驗、給予鼓勵，表達誠摯感謝。

蔣萬安表示，宋主席豐富的政治歷練與施政經驗，值得後輩學習，也感謝宋主席的關心與勉勵。未來將持續秉持認真務實的態度，全力以赴推動市政，讓台北持續進步，成為更好、更宜居的城市。