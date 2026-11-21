在肉豆公市場拜票行程中，一名市民轉達家中長輩希望與柯志恩通話，柯志恩馬上接過手機，親切問候對方。（張永杰提供）

AI摘要 文章摘要整理： 柯志恩21日到高雄兩處市場拜票，途中接到支持者母親來電，親切問候引發暖心畫面；沿途攤商也熱情相挺，送上多樣吉祥贈品並高喊加油。

國民黨 高雄市長候選人柯志恩21日去鳳山肉豆公市場與前鎮瑞興市場掃街拜票，掃到一半，市場內一名正在講手機的市民上前轉達，電話那頭的媽媽想跟柯志恩講話、聽一下柯志恩的聲音。柯志恩得知後，立即接過手機與對方閒話家常，因而出現掃街中途突然講電話的奇特畫面。

柯志恩競選團隊21日早前進市場拜票，熱情攤商紛送菜頭、鳳梨、蒜頭、肉粽及包子等象徵吉祥的商品，贈品多到工作人員的袋子裝不完，最後出動推車才全數載回。

柯志恩競辦指出，拜票過程中，一名支持者撥通電話，並上前跟柯志恩表示，家中的媽媽想和柯志恩講話。柯志恩得知後，馬上接過手機，並跟對方表達問候及祝福心意，希望長輩身體健康。

身旁的高市黨部發言人張永杰見狀，立即拿出手機拍攝雙方通話的畫面。他表示，這一幕實在太可愛、太逗趣，才會馬上拍下來，支持者的熱情令人感動。

除拿手機向選民隔空拜票之外，一名水果攤商看見柯志恩到來，立刻吹哨子吸引市場群眾注意，帶頭高聲喊「柯志恩凍蒜」，讓柯志恩笑著大讚老闆「很帥」。