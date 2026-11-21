台北市長蔣萬安前往台北市政府前參加民眾黨舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與民眾黨創黨主席柯文哲同台，力挺蔣萬安連任成功。（記者黃義書／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長蔣萬安出席民眾黨活動並與柯文哲同台，柯以「洋流是個幻象」與金剛經勉勵他穩紮穩打，並稱AI已算過會贏。

台北市長蔣萬安 21日晚上前往台北市政府前參加民眾黨 舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與民眾黨創黨主席柯文哲 同台，力挺蔣萬安連任成功。

▲ 影片來源：聯合新聞網

柯文哲對蔣萬安表示，只要看穿「洋流是個幻象」就會贏的。柯文哲表示，只要穩紮穩打就贏沒問題、穩紮穩打，不要理那個洋流那個幻象。

柯文哲問蔣萬安說，要不要送你一本「金剛經」？辦公室啊好幾部，隨便送你。你就給他看一看，「一切有為法，如夢幻泡影」。

柯文哲再次表示，如此就不會被那個洋流的幻象迷惑住。穩紮穩打，你會贏的，放心啦，我們 AI 都算過了。

台北市長蔣萬安前往台北市政府前參加民眾黨舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與民眾黨創黨主席柯文哲同台，力挺蔣萬安連任成功。（記者黃義書／攝影）

台北市長蔣萬安前往台北市政府前參加民眾黨舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與民眾黨創黨主席柯文哲同台，力挺蔣萬安連任成功。（記者黃義書／攝影）