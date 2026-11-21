柯文哲、蔣萬安同框 柯：洋流是個幻象
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台北市長蔣萬安出席民眾黨活動並與柯文哲同台，柯以「洋流是個幻象」與金剛經勉勵他穩紮穩打，並稱AI已算過會贏。
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台北市長蔣萬安出席民眾黨活動並與柯文哲同台，柯以「洋流是個幻象」與金剛經勉勵他穩紮穩打，並稱AI已算過會贏。
台北市長蔣萬安21日晚上前往台北市政府前參加民眾黨舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與民眾黨創黨主席柯文哲同台，力挺蔣萬安連任成功。
▲ 影片來源：聯合新聞網
柯文哲對蔣萬安表示，只要看穿「洋流是個幻象」就會贏的。柯文哲表示，只要穩紮穩打就贏沒問題、穩紮穩打，不要理那個洋流那個幻象。
柯文哲問蔣萬安說，要不要送你一本「金剛經」？辦公室啊好幾部，隨便送你。你就給他看一看，「一切有為法，如夢幻泡影」。
柯文哲再次表示，如此就不會被那個洋流的幻象迷惑住。穩紮穩打，你會贏的，放心啦，我們 AI 都算過了。
蔣萬安21日晚間前往台北市政府前，參加民眾黨舉行的「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與柯文哲同台，場面也帶有替其連任造勢的意味。 柯文哲提醒蔣萬安，只要看穿「洋流是個幻象」就會贏，並強調選戰要穩紮穩打，不必被外在的幻象或干擾影響，保持節奏就能取得勝利。 柯文哲還半開玩笑地提到金剛經，引用「一切有為法，如夢幻泡影」，並表示AI都已算過結果，認為只要穩紮穩打，蔣萬安就會贏。
精華 FAQ
蔣萬安21日晚間前往台北市政府前，參加民眾黨舉行的「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與柯文哲同台，場面也帶有替其連任造勢的意味。
柯文哲提醒蔣萬安，只要看穿「洋流是個幻象」就會贏，並強調選戰要穩紮穩打，不必被外在的幻象或干擾影響，保持節奏就能取得勝利。
柯文哲還半開玩笑地提到金剛經，引用「一切有為法，如夢幻泡影」，並表示AI都已算過結果，認為只要穩紮穩打，蔣萬安就會贏。
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