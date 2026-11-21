台北市長蔣萬安下午參加市長候選人第二場政見發表會。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在政見會強調反對翡翠水庫設光電板，並宣示守護水源、推動原水管與管線更新，同時說明幼兒園兒虐案的稽查、監視器與修法措施。

台北市長候選人第二場政見發表會21日下午舉行，台北市長蔣萬安 再次再次表達水庫用水安全的堅持，堅決反對在翡翠水庫設置光電板，他說「相關公文就在我手上」，並表示推動一系列重要的良心工程，包括承襲柯文哲 市長任內的努力，完成翡翠水庫原水管艱鉅的百年建設。

蔣萬安指出，翡翠水庫是大台北地區最重要的飲用水源，面對中央三度來函，要求盤點翡翠水庫設置光電板的範圍，甚至要市府說明不配合的理由。「我的態度非常清楚」，就是堅決反對在翡翠水庫設置光電板，「相關公文就在我手上」。

蔣萬安表示，守護水源不是靠口號，他用具體的行動，捍衛大台北600萬市民朋友喝好水的權益。「我說到做到」這分責任一定堅守到底，而且絕對不會妥協，也絕不退讓。

蔣萬安表示，事實上市府推動一系列非常重要的良心工程，承襲柯文哲市長任內的努力，完成翡翠水庫原水管這項艱鉅的百年建設，並且啟動百年翡翠長青計畫，首創導入無人機結合AI影像辨識技術，提升水庫邊坡巡檢以及壩體安全的監測。

蔣萬安表示，不僅如此，市府更投入150億元全面汰換老舊的自來水管線，漏水率從他上任前11.2%，預計今年底再下降到9.64%，持續朝7%的目標邁進。在市府努力之下，翡翠水庫已經連續13年維持全台灣最優質的水質。今天他我還進一步宣布，推動成立跨縣市「好水聯盟」，邀請全國各縣市長一起加入。

蔣萬安也談到夏麗絲幼兒園兒虐事件，他說，兒童安全也是市府最重視的事情，不斷檢視制度，找出需要補強的地方。目前台北市每一年至少稽查250所幼兒園，也領先中央，將保母、寄養家庭、機構工作人員以及教育人員，都納入重大案件檢討的範圍。接下來還會加強高風險園所的列管，以及無預警稽查，持續精進管理機制。

蔣萬安指出，針對夏麗絲私立幼兒園案，市府正視家長的訴求，對於家長要求比照托嬰中心設置監視器，台北市從113年開始，已經全額補助公私立幼兒園設置監視器，影像至少保存90天。

他說，目前國民黨團在立法院也推動修法，他要再次呼籲中央，盡速將監視器納入幼兒園基本設施的規範。另外，夏麗絲幼兒園案，27日的學費退費調解會議將如期舉行，並持續要求業者出面協商，法務局也持續協助家長提起團體訴訟。

台北市長蔣萬安在政見發表會中堅決反對在翡翠水庫設置光電板，他說「相關公文就在我手上」。（取材自直播畫面）