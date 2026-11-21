老農津貼修法拉高至每月1.5萬元，行政院長卓榮泰不予副署。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 行政院不副署老農津貼加碼法案，卓榮泰遭在野批評第10次不副署、漠視農民權益；政院則稱已另提提高至1萬元方案並編列預算。

九合一選戰倒數，行政院昨天宣布不副署立院月初三讀通過的老農津貼每月1萬5000元（台幣，下同）法案。這是閣揆卓榮泰 第十度不副署立院三讀的法案。政院稱已擬妥老農津貼提高至1萬元的方案，在野黨批卓榮泰10次不副署根本是「10大惡行」。

總統府函文指出，立院咨請總統公布三讀法案，然卓榮泰表明，本次修法大幅調增老農津貼發放額度，排擠其他農業建設及農民支持措施，有礙整體農業發展及農民權益保障，也侵害行政院依憲法形成施政計畫及提出預算之權；基於行政院長副署權，決定不副署。另以合妥方式保障老農權益。

行政院發言人李慧芝表示，行政院在全面檢討各項津貼後，已提出整體社福政策提升規畫，其中包含調高老農津貼到每月1萬元，相關經費已編入今年度追加預算案及明年度總預算案。

農業部 表示，將依立法院通過的今年度追加預算經費，辦理相關前置作業。農業部必在合法合憲範圍內採取妥適因應措施，照顧農民並兼顧維護財政健全。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，卓榮泰10次不副署是「10大惡行」；行政院非憲法法庭，卓榮泰更不是立法院的太上皇；卓榮泰既聲稱將以其他方式保障老農權益，就應立即公布具體方案、財源與實施時程。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，依據衛福部公告的今年每月最低生活費，各地早已超過1萬5000元，立法院修法只是給老農晚年生活最基本的保障；如此卑微的期待，賴清德總統和卓榮泰仍冷血否決，請問所有掛民進黨籍參選縣市首長的候選人：「賴總統、卓榮泰如此漠視老農，你們認同嗎？」

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，財源在哪、政府能否負擔，都須思考，黨團支持政院不副署決定。

國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷昨晚揭露，昨天下午民進黨團竟試圖臨時偷渡增加老農津貼的提案。一邊行政院不副署，另一邊民進黨團卻在立法院提案增加津貼。這種「神也是你、鬼也是你」的作法，再次證明民進黨的雙重標準，根本沒有下限。只能說全台最大包牌集團，再一次出現在台人面前。

洪孟楷說，民進黨團提出的內容，不只調整老農津貼，還要擴大發放對象，所需的預算規模，恐怕比提高到1萬5000元還龐大。過去口口聲聲說要遵守財政紀律、預算規模不足，難道都是假的？說穿了，就是只能民進黨自己發，人民透過立法院爭取就不行。