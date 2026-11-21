台北市長蔣萬安（左二起）20日與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠等人出席民權大橋「天際之眼」大眾騎活動，今天蔣萬安將參加民眾黨造勢活動，可望與創黨主席柯文哲同台。(記者林佳彣／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 民眾黨在台北市政府前舉辦全台造勢，柯文哲將與蔣萬安同框，藉市政傳承、反司法不公與催票訴求，凝聚白營與藍營支持者。

選前黃金周末，民眾黨今在台北市政府前舉辦全台大 造勢活動，除了白營政要和候選人齊聚，民眾黨主席黃國昌昨預告，創黨主席柯文哲 將與台北市長蔣萬安 同框加油打氣。據悉，白營將主打「延續施政、抗議民進黨司法不公，並喊話支持者出門投票」。

蔣萬安昨在北市與黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠和北市小雞參加民權大橋的騎行活動，他說，若有機會跟柯文哲見面請益，自己會非常珍惜。

蔣萬安歸功柯文哲任內開始規畫民權大橋改建、將交通便橋留下作景觀橋；等他上任後動工且順利完工，供市民休憩。

黃國昌表示，柯文哲花八年打下台北市政基礎，打造光榮城市，民眾黨選在北市府前廣場舉辦活動，別具意義；也謝謝蔣萬安馬上允諾白營的邀請，針對柯蔣同框，將會在自然融洽的互動下讓大家看到想看的畫面。

前天在台南助選的柯文哲受訪時指著手上的電子監控器，「就是賴清德（總統）給我的」，要支持者想想看要投誰、不要投給誰。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨說，他過去批評柯文哲沒少過，但政治應就事論事，對市政有益都會請益，這與他個人對柯想法沒有太大關係。

柯文哲與蔣萬安同框被視為藍白在北市合作的最後一塊拼圖。據了解，柯文哲將談論過去施政績效及近年市政延續，也抗議民進黨司法不公。

知情人士表示，活動另一訴求是呼籲支持者踴躍投票，若支持者因民進黨掌握國家機器而感到害怕噤聲，反讓壞人得逞，盼透過造勢凝聚支持者力量，催出選票。

蔣萬安競辦總幹事羅智強表示，市政一棒接一棒，蔣萬安與藍委出席民眾黨造勢，凸顯蔣萬安推動輝達落腳台北、好孕專車、幸福住宅、大巨蛋啟用及翡翠水庫原水管線等政績，都是奠基於柯文哲的施政基礎；兩人同台，將互相加油打氣，強調讓安心、有感的政策能夠延續。

另有國民黨立委指出，蔣萬安預計從市長角度談論柯文哲任內政績，傳達市政傳承的意象；待蔣萬安談話結束後，兩人將合體，所呈現的象徵意義也有所不同。羅智強說，柯蔣在適當時機同台，不僅拉抬市長選情，也力拚藍白的議會席次最大化。