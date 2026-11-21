AI摘要 文章摘要整理： 本文批評民進黨口頭反對普發2萬元、主打財政紀律，卻在關鍵表決缺席，讓法案通過，並被指有選舉算計。

普發現金2萬元（台幣，下同）在立法院闖關成功，民進黨 先前高喊財政紀律、批評舉債發錢，甚至揚言要在幾天後的選舉，用選票教訓違反財政紀律的國民黨；但諷刺的是，真正能在立法院擋下這項提案的機會就在眼前，民進黨卻沒有把反對化為行動，反而讓法案在綠委缺席下順利過關。

先前遲遲未明確表態的民眾黨 ，20日在立法院會前表明反對舉債普發現金，並實際投下反對票，主張政府不能以借錢發放現金的方式處理財政問題，普發現金也應先完成法制化；從表態到投票 ，民眾黨至少做到立場與行動一致。

反觀民進黨，普發2萬元得以通過的關鍵，正是有13名民進黨立委未參與投票。既然民進黨如此強調財政紀律，認定國民黨的提案是錯誤的，為何不在最關鍵的表決時刻，拿出應有的政治態度？若連立院表決都選擇缺席，還有什麼資格要求選民相信對財政紀律的堅持？

民進黨這番操作背後少不了選舉算計，一方面在口頭上強硬反對普發現金2萬元，藉此鞏固綠營支持者，塑造守護財政紀律的形象；另一方面，不以行動全力阻止法案通過，讓民眾對2萬元仍保有期待，也避免國民黨因普發現金而獨占政治紅利。

按照目前時程推算，行政院是否副署的政治攻防，可能延續到選舉之後，民進黨讓表決結果先留下空間，再把後續政治攻防延伸到選舉後；嘴上反對、行動保留，兩面都想討好，到頭來全是政治操作。

國民黨團20日已對總預算追加案作出讓步，爭議項目全數放行，這是對執政黨釋出的善意，但民進黨仍選擇以政治攻防回應，不僅無助緩和朝野僵局，更讓自己陷入言行不一的困境。

民進黨可以反對普發現金2萬元，也可以主張財政紀律，但不能一邊高喊反對，一邊在最關鍵的表決時刻缺席，讓法案照樣通過，再把責任推向下一場政治攻防。

綠委20日天在立法院留下的，不只是13票缺席的表決紀錄，更是嘴上反對、行動迴避的政治矛盾。到了28日選舉投票日，選民要檢驗的恐怕不只是誰違反財政紀律，而是誰把財政紀律當成選舉工具。