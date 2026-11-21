國民黨立院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發新台幣2萬元，20日表決時，民眾黨8席全數反對，民進黨縣市首長候選人沈伯洋等13人未出席投票，綠白在場人數不敵藍營，法案三讀通過。(記者葉信菉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 立法院在綠白皆反對下，因民進黨13名立委未出席，國民黨成功推動普發現金2萬元三讀，並讓6076億元追加預算通過，同時附帶凍漲油電主決議。

賴政府日前宣布明年全民普發1萬元（台幣，下同），國民黨 立院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，喊出普發2萬元。立法院會昨表決大戰罕見上演「綠白合」，民眾黨團8位立委與民進黨立委均反對，但因民進黨縣市首長候選人沈伯洋 等13人未出席投票 ，在場人數不敵藍營，最終以50票贊成、46票反對，三讀通過。

另外，行政院今年提出史上最高追加預算案，歲出規模共6076億元。立法院昨天三讀通過，一毛未刪。國民黨立法院黨團在選前大轉彎，「有條件放行」4213億元的中油、台電補貼與增資案；通過主決議要求賴政府至後年1月底之前，全面凍漲油電價格。

立法院昨天處理國民黨提案，立法院長韓國瑜首先召集朝野協商破局，全案送表決處理。藍營力拚普發現金在大選前闖關，發出了甲級動員，地方首長候選人也得排開行程，參與表決。

綠營部分，民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等13位立委未出席投票。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，這是依黨團會議9月決議，縣市長候選人豁免參與黨團動員。

民眾黨團總召陳清龍說，若13名綠委願意進場投票，足以擋下法案，賴清德總統可以接受自家立委擺爛？莊瑞雄說，黨團立場與行政院一致。

根據三讀條文，為落實國家經濟成長及財政成果全民共享原則，使經濟發展紅利適度回饋人民，同時提振民間消費、擴大內需及強化經濟韌性，發放現金2萬元給全體國民，且不排富。

至於行政院2026年度追加預算案，原本藍白黨團均提案刪除中油增資案2338億元，藍營臨時轉彎撤案。針對民眾黨團提出的刪減案，國民黨立委人在現場但未插表決卡視同未出席，因此贊成者8人、反對者39人，白營提案遭綠營封殺。

國民黨團有條件放行中油增資案，立院另外三讀通過主決議，要求賴政府於2028年1月底前，應全面凍漲油電價，其中油價應不高於今年油價；在電價部分，包括住宅用電每月500度以下，以及小商家每月用電1500度以下的民生用電價格均應凍漲，以確保民生無虞、穩定物價。

行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰感謝立法院朝野黨團以國家安全與人民福祉為念，讓追加預算順利通過；這是行政與立法良性互動的展現，也是回應民意的具體行動；但對普發2萬元三讀通過表示遺憾，指立院強行通過具高度違憲疑慮及財政風險的特別條例，政院將審慎評估，並在職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

國民黨團書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰有膽不副署，就在九合一選舉日前宣布，不要「選前裝聾作啞，選後才翻臉不認帳」。

針對財源和上路時間，條文指出，主管機關為財政部，所需經費以特別預算方式編列，經費來源得以移用前年度歲計賸餘或舉借債務支應，額度不受公共債務法每年舉債額度的流量限制；行政院應於條例生效後1個月內，將編列的特別預算案送交立法院審議，並自特別預算生效日起3個月內發放完畢。