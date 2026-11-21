2016蔡政府一上任，便推動「太陽光電2年推動計畫」，盤點可用的屋頂和水庫、埤塘等水域空間，由經濟部擔任單一窗口，全力推動設置光電設施，開啟一系列光電政策。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡政府上任後推動太陽光電2年計畫，擴大盤點屋頂、水庫等地設光電板，雖加速綠能發展，卻也埋下後續爭議。

翡翠水庫、故宮 評估設置光電板，在九合一選戰最後關頭成為各政黨與候選人之間的攻防焦點。回顧2016年，前總統蔡英文 上任後，時任行政院長的林全即核定推動「太陽光電2年推動計畫」，盤點可用的屋頂、地面等可設置地點，包含「中央公有屋頂」及水庫等，授權經濟部擔任單一窗口，全力推動設置光電設施。

蔡英文競選期間，以「非核家園」及「能源轉型」為能源政策主軸，提出2025年燃氣發電占比達50%、燃煤30%、再生能源20%目標，並規畫太陽光電裝置容量達2000萬瓩、離岸風電570萬瓩以上，帶動綠能產業發展。

蔡政府上任後，林全內閣即於當年6月召開「太陽光電政策與產業研商會議」，兩個月內密集召開5次跨部會會議，敲定「太陽光電2年推動計畫」，集中政府資源推動光電設置，目標兩年內新增152萬瓩裝置容量。

依經濟部規畫，屋頂型光電鎖定中央公有設施、工廠、農業設施、住宅及商業建築等，由國發會統籌盤點各部會、國營事業及地方政府可用屋頂面積，再由各單位辦理招標管考。

地面型光電則鎖定鹽業用地、嚴重地層下陷地區、水庫、滯洪池、埤塘、魚塭及封閉掩埋場等，設置目標為46.5萬瓩。經濟部與農委會負責盤點可用土地及水域空間，結合地方政府推動大規模設置。林全當時裁示，由經濟部設立單一窗口，加速行政審查及排除設置障礙。

這項計畫開啟蔡政府後續一系列光電政策，但執政後期，再生能源發電占比未能如期達標，能源供應穩定性也受到外商關注。另外，農地、水庫及山坡地光電設置衍生的土地利用、地方利益分配及相關弊案爭議，也屢次成為選舉攻防焦點。