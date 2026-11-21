台中市長候選人江啟臣（左二）20日在神岡區舉辦造勢，台中市長盧秀燕（右二）和新北市長侯友宜（左一）到場相挺。(記者游振昇／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台中市長選前黃金周，何欣純與綠營重量級人物聯合造勢拚中台灣，江啟臣則在藍營大咖站台下強調接棒盧秀燕、延續藍色執政。

選前黃金周登場，民進黨台中市長候選人何欣純昨挾「洋流」席捲大台中，先與同黨台北市長候選人沈伯洋合體車掃，昨晚有賴清德總統與綠營北北基桃候選人大造勢，搶攻中台灣搖擺州。國民黨台中市長候選人江啟臣 上午與台北市長蔣萬安合體，昨晚有台中市長盧秀燕 、新北市長侯友宜 站台，力拚延續藍色執政。

沈伯洋昨下午與何欣純合體，從北區元保宮出發車掃，沿途吸引大批支持者，原定一個半小時掃了快兩小時才抵達終點。沈伯洋說，他以前住台中，「決戰中台灣」對他有深層意義；提到雙城論壇，應該先從國內城市開始做起，「台北AI加上台中無人機」，有很多能合作的地方。

綠營大造勢昨晚在高鐵台中站周邊舉行，現場湧入逾6萬人，附近交通塞爆。何欣純表示，盧市府治理就像台中交通塞住了，她要加速打造捷運、公路系統，串聯山海屯城，均衡城市發展；她要推動大台中機場，打造演唱會、會展產業，讓台中成為國際城市。

賴清德總統壓軸站台表示，台中有行政治理、區域發展、產業發展落差，何欣純提出診斷，並對症下藥，推動福利政策、捷運建設，照顧中小微企業升級，與打造無人機產業園區；他也當過市長，掛保證何欣純會是五星級市長。

江啟臣昨早與蔣萬安在台北東門市場掃街，針對對手請洋流助陣，江啟臣說，各陣營都有選舉活動，他都尊重，但城市發展不要隨風逐流。蔣萬安說，兩人都秉持做實事的態度，為民爭取最大福祉。

江啟臣昨晚舉行山城造勢晚會，開場就下大雨，上萬名支持者套上雨衣力挺。江啟臣說，鄉親還想看到「東豐快」斷橋嗎？老人健保補助斷掉嗎？台中巨蛋、超巨蛋不要又被停工，選江啟臣就可以無縫接軌，帶動台中升級。

盧秀燕表示，政府超徵稅收1兆台幣，國民黨修法普發現金2萬台幣，但民進黨反對，下周投票挺江啟臣，讓總統、綠委知道，大家要普發現金2萬台幣，不要讓政府把錢A去「黑白舞」。

侯友宜昨晚為江啟臣站台力挺，不忘為國民黨新北市長候選人李四川拉票。侯友宜強調，他服務公職50年，好好作事情才是台灣人本色，讓江啟臣接棒盧秀燕，帶動大台中升級。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）20日赴台中，與民進黨台中市長候選人何欣純合體車掃，沿途吸引大批支持者。(記者黃仲裕／攝影)