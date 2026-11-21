立法院長韓國瑜（右）20日陪同新北市長候選人李四川在新店地區車掃。(記者黃義書／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 新北選戰進入最後黃金周，藍綠雙方密集掃街造勢拚票，李四川與韓國瑜、侯友宜合力衝刺，並持續追打曠世智能爭議；蘇巧慧則強調正面選戰，並以合體造勢回應。

選舉最後關頭，國民黨新北市長候選人李四川 昨早與18名同黨立委合體，晚間與立法院長韓國瑜 掃街，馬不停蹄搶票，民進黨蘇巧慧則在綠營大票倉三重車掃，主動預告今與沈伯洋 合體辦「洋流慧聚」造勢晚會。雙方選情緊繃、短兵相接，李四川再攻蘇巧慧家族涉及曠世智能案爭議，蘇陣營回應，可供檢驗。

李四川昨早先與國民黨18位立委在板橋路口拜票，隨後前往土城延吉市場展開市場逗陣行，雖天氣變冷，許多民眾熱情與李握手擊掌，李四川也比出愛心回應，現場笑聲不斷，他也感性表示，絕不辜負每一雙手的託付，會全力為新北打拚。

韓國瑜昨傍晚陪同李四川在新店區車掃，韓國瑜表示，李四川過去40年的公務生涯就是「腳踏實地」4個字，從新北、高雄到台北市，幾10年來如一日，新北市民一定要擦亮眼睛，全力支持李四川。

蘇巧慧在綠營大票倉三重車掃，有支持者趁車隊停等紅燈空檔送上蘿蔔、麵包，也有住戶打開窗戶高舉「新世代扛起新時代」應援毛巾，蘇巧慧表示，最後階段要用車隊速度再度走遍全市29區。

針對蘇巧慧胞妹蘇巧純公司的曠世智能爭議案，財政部稱不適用利衝法，審計部則認為有疑義要請法務部釐清，李四川昨再嗆，青年貸款須拿財產抵押，蘇巧慧妹妹投資不須抵押，虧了也沒關係「有一種虧是虧國家，賺是賺蘇家」對年輕世代太不公平，法務部應說明此案是否違反利衝法。

李四川競辦發言人吳亮賢更指，曠世智能與蘇巧純創立的「23無限」公司地址相同，樓上更有蘇貞昌創立的基金會及蘇巧慧先生的「韶光電影」公司，可真是「巧」上加「巧」，不禁懷疑4500萬台幣納稅錢進到這棟大樓後，最終又跑到了誰手上？

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨‧夷將表示，蘇巧慧妹妹並非曠世智能公司負責人，申請投資過程也可供各界檢驗，選舉只剩下最後一周，蘇巧慧和團隊會堅持正面陽光的選舉。

今日選前黃金周，蘇巧慧今早在樹林區辦造勢活動，前總統蔡英文前來助講，晚間固守三重與沈伯洋、賴清德齊聚合體。李四川將由市長侯友宜陪同全天進行陸戰掃街衝刺，晚間也在三重舉辦造勢音樂會，藍綠將在三重尬場互別苗頭。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）20日前往三重掃街拜票。(記者曾原信／攝影)