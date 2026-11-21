國民黨台北市議員秦慧珠上月在民生公園舉行競選總部成立大會，登台懇託爭取連任。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 秦慧珠因近期言行引發藍營不滿，黃復興黃國樑黨部宣布解除其常委職務並停止以組織名義支持其參選；秦則表示尊重決定，強調對黨的付出問心無愧。

選戰倒數八天，台北市松山信義議員選區昨藍綠選情都現震盪，國民黨議員秦慧珠近日發言引藍營不滿，黃復興系統黃國樑黨部昨通知不再支持她參與公職競選，並解除秦慧珠的黃國樑信義區常委職務，秦慧珠表達尊重，並強調問心無愧。民進黨議員許淑華則因日前稱市長蔣萬安 到東發號「白吃白喝」，昨被北檢依違反選罷法傳喚，訊後請回。

秦慧珠近來言行受矚目，引發藍營內部和支持者熱議。國民黨黃復興委員會黃國樑黨部主委廖旭東昨表示，多次勸告仍未見改善，日前已通知解除秦慧珠的黃國樑信義區常委職務，黃復興體制不再以組織名義支持她參與公職競選。

廖旭東表示，有關秦慧珠近期一連串言論及行為，已多次違背組織紀律，影響黃復興體制團結與整體形象。「本人及相關幹部此前已多次勸告，希望妳能以大局為重，適時修正言行，惟迄今未見改善。」

廖旭東說，「基於組織紀律及整體運作考量，特此日前已正式通知，依本人職權解除妳黃復興黃國樑信義區常委職務；自此，黃復興體制亦不再以組織名義支持妳參與公職競選。」

廖旭東強調，「在此，仍請妳深自反省，停止持續發表『清者痛、仇者快』等傷害同志情誼、造成內部對立的言論與行為。黃復興的榮譽與團結，應高於個人立場與得失，切勿因一己言行，讓親者痛、仇者快。盼妳審慎自省，尊重組織決定。」

國民黨松信選區提名五席包括秦慧珠、戴錫欽、新人李明璇和許原榮、民眾黨提名一席許甫，民進黨提名四席包括許淑華、張文潔、洪健益和新人郭凡，藍綠白共提名十席搶九席，最後一席爭搶競爭激烈。

秦慧珠昨天中午接受媒體人黃光芹節目專訪指出，她多年來出錢出力、努力把這個黨部經營得非常好，信義區黃國樑黨部在整個黃國樑北市黨部當中連續十年績效第一，「我會繼續努力，但是我對本黨的這個感情，對本黨的貢獻，我覺得不容抹殺。」