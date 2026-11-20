民進黨前主席許信良。(記者蔡晉宇／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 許信良以中壢事件與1977年經驗解讀沈伯洋的「洋流」現象，認為其代表新世代支持與歷史洪流，但股市大跌可能影響投票率與選情。

台灣九合一地方選舉倒數，民進黨 前主席許信良表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋 掀起的「洋流」就是歷史的洪流，一旦出現，就沒有什麼可以阻擋的；可能的變數是股市近日重挫，恐降低投票率，也會對選戰結果有影響。

許信良日前參加49周年中壢事件紀念儀式，他以此為切入點表示，他1977年參選桃園縣長經驗，這次「洋流」現象覺得很熟悉，當年他的文宣幕僚曾把他競總演講場群眾的熱情拍照片下來，並寫下一句話「我們都站在歷史的洪流裡面」。

許信良說，「洋流」就是歷史的洪流，一旦出現，就沒有什麼可以阻擋的，當每個人都替他打仗，都是助選員，要怎麼跟他打仗？這是一場人民的戰爭。

許信良表示，中壢事件是台灣人民第一次敢公開對抗政權，爭取民主，但「洋流」最大的歷史意義，在台灣社會超越50年來藍綠對抗的時代，沈伯洋是第一個新的歷史時代的政治人物，「洋流」代表新世代的政治支持，代表社會已經完全成熟，完全支持這樣的政治。

許信良指出，柯文哲2014年第一次參選台北市長，贏了25萬票，當時投票率70％，如果這次台北市投票率更高，沈伯洋選情及外溢效果會更大。

許信良說，「洋流」的選舉會讓台灣政治脫胎換骨，民進黨以後選舉，大概都會以這樣嘉年華、較歡樂的模式進行，取代過去傳統的對抗模式；現在唯一的變數就是股票，股市如果這麼跌，會讓想投票的人沒有動力，但偏偏在選前遇到股市大跌，這就是天命。