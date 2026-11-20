健保署長陳亮妤遭檢舉疑以「媒體宣傳費」聘請專屬化妝師，19日出席立法院衛環委員會審查預算凍結報告案時神情凝重。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 陳亮妤被爆疑以媒宣費聘化妝師，她公開否認並稱公帑使用合法，衛福部則指檢舉不夠具體，已交政風單位調查。

衛福部健保 署長陳亮妤疑以「媒體宣傳費」聘請專屬化妝造型師為自己化妝。陳亮妤昨全妝出席立法院衛環委員會時，否認有專屬隨行化妝師，並強調沒有挪用公帑，媒宣費均依法公務使用。衛福部長石崇良則說，匿名檢舉內容不夠具體，已交由政風單位獨立調查，「我相信署長是嚴守分際的人」，有結果再跟大家報告。

本報系聯合報接獲爆料指出，陳亮妤接任健保署長後，疑以媒體宣傳費預算聘用化妝造型師，出席公開活動時均有妝造師隨行服務，引發署內同仁不滿，向衛福部政風處檢舉，目前已成案調查。

立法院衛環委員會昨天上午9時開會，石崇良及各司署主管均準時出席，唯獨陳亮妤遲到超過五分鐘。

陳亮妤會前受訪表示，很抱歉造成紛擾，強調沒有專屬隨行化妝師，也沒有化妝師費用報公帳情形，「沒有這個人，也沒有這樣的事」，媒宣費使用均公布於網路，沒有挪用公款，會全力配合調查。

媒體追問是否因化妝耽誤行程，陳亮妤說，主要因交通因素耽誤時間，「我知道大家在等我」，請外界以公務為重。

立委王育敏質疑，陳亮妤是否將媒宣費當成私人造型費，要求衛福部盡速釐清檢舉內容及相關費用。石崇良表示，這是匿名檢舉，內容不夠具體，發生時間也不清楚，仍在調查中，已交由政風單位獨立調查，調查結果出爐後再向外界說明。

台北中國時報報導，社群媒體上也出現不少陳亮妤的「黑歷史」。有網友指出，2023年開始，陳亮妤就陸續在匿名平台被爆料霸凌，2024年被爆料得最嚴重，除了霸凌，還請祕書批公文，還在辦公室罵石崇良「腦袋打結」。

該名網友爆料，陳亮妤在意自己形象，還指定健保署訂數十張形象照，並揭露一段對話截圖，內容為某媒體專訪後，破例提供多張照片讓健保署事前表達意見，但陳亮妤不滿意、希望修改，遭該媒體嚴正拒絕「不可能由健保署修圖後回傳給本刊使用」，更強調「這不是業配廣告」、「懇請互相尊重」。