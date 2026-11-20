翡翠水庫設光電板引發爭議，北市文化局長蔡詩萍指出，故宮是在今年11月12日發文詢問，只有發文一次，文化局說明並拒絕故宮屋頂安裝光電板；圖為台北故宮外觀。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 故宮屋頂光電板爭議延燒，北市文化局指依法拒絕設置，故宮則澄清未提案並要求道歉，能源署也出面強調只是盤點不是強迫。

翡翠水庫設光電板引發爭議，北市文化局長蔡詩萍昨透露，文化局基於專業，拒絕故宮 想要在園區內建築物屋頂安裝光電板，故宮指出，是不實訊息，要求撤文並公開道歉。蔡詩萍再反嗆「我想了想，道什麼歉呢？因為我說了實話嗎？」

根據故宮今年11月12日函文給台北市文化局公文指出「因經濟部能源署為釐清本院可裝設太陽光電發電設備之建物屋頂面積，倘未能設置需具體填寫不可設置原因」。

蔡詩萍表示，文化局於11月18日回文，必須感謝同仁，說了NO。依據文化資產保存法第24條、第30條，規定很清楚，文資的任何保存、修復、再利用計畫，「均以保存原有形貌」，「保留立面元素」為基本前提。

他說，這一題的重點是，身為歷史建築、文化景觀的擁有者跟維護者，根本不該問這問題，因為文資法給了很清楚的答案，必須珍惜原狀。不知是怎樣的能源政策，會迫使文資身份的場所，提出可以裝太陽光電發電設施嗎？

蔡詩萍反問，觀光客會在法國羅浮宮屋頂外牆看到加裝的太陽能板嗎？

消息一出，引發藍營接連抨擊，國民黨立委王鴻薇出示故宮發函給北市府文化局的公文表示，白紙黑字故宮還可以說謊，真是斯文掃地。

國民黨議員鍾沛君指出，請問經濟部到底給了故宮什麼壓力，讓一個替國家守護文資的機關，連自己專業判斷都不敢直接說出口？

故宮立即澄清，並要求蔡道歉、撤文，綠營直指造謠。市長蔣萬安指出，一定會堅定捍衛，而且力挺守護環境、守護文化資產的同仁。

蔡詩萍指出，故宮要求道歉的發文，其實有點故弄玄虛，說從未提出「正館園區」設置太陽能板的提案。這是故意欺負不了解故宮博物院文資身分與範圍的民眾和媒體。

蔡詩萍表示，所謂正館，就是故宮來文中的「歷史建築國立故宮博物院」，所謂園區就是文化景觀國立故宮博物院院區。

他說，故宮怎能說「從未」提出要設置太陽能板呢？那個「從未」不就寫在公文上的日期「民國115年11月12日」嗎？故宮裡人才濟濟，肯定知道文資身分的建築物，任何修改、修復、增建，必不得遮蔽文資建物，但為何還要發文來明知故問「在屋頂增設太陽能板可以嗎？」

蔡詩萍表示，答案應該只有一個，中央失衡失能的能源政策，迫使故宮的文資專業，不敢說實話，「只好拉我們文化局的意見當靠山」。

針對爭議，能源署說，盤點不是強迫，調查不是提案，請勿扭曲公文、誤導社會。

能源署表示，今年5月27日發文，請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因，「文化資產」、「建物老舊」、「整建計畫」、「安全疑慮」、「住商混合」、「合署辦公室」及「屋頂面積過小」等情形一律排除，非屬文資的建物及停車場，則由各機關視結構安全、使用需求及景觀協調評估。