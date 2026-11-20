烏山頭光電爭議，台南市長黃偉哲（前）認錯，稱「把研議看成核准」。（記者吳淑玲／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 烏山頭水庫光電爭議延燒，黃偉哲為資料誤判道歉，藍綠白多位政治人物趁勢交鋒，焦點集中在水庫光電政策、責任歸屬與選戰攻防。

台南市長黃偉哲指烏山頭水庫光電板為馬英九政府「核准」，被國民黨打臉是前總統蔡英文任內核定；黃偉哲昨認錯資料沒看仔細，「把研議看成核准」，還自嘲「回去點眼藥水」，把眼睛點清楚一點。但黃偉哲批評，韓國瑜 在高雄市長任內也曾核准阿公店水庫光電設備登記，喊話「蔣市長有沒有看到？」台北市長蔣萬安 昨回嗆，「馬維拉救援失敗後，換成『韓維拉』上場」。

蔣萬安說，阿公店水庫光電板是高雄前市長陳菊任內招標、現任市長陳其邁 任內啟用，「光電板這個民進黨的神主牌，國民黨可不敢拜」；面對民進黨施壓，市民期待的是能堅定捍衛市民用水安全的市長，也是堅決反對在水庫上設光電板、勇敢向民進黨政府說不的市長。

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨重申，「只要我當台南市長，水庫絕對不會有新的光電板」，遭斷章取義部分已提告，相關抹黑應告一段落。

民眾黨前主席柯文哲昨陪國民黨台南市長候選人謝龍介掃街時表示，「講錯就講錯，陳亭妃你就說我講錯了，這樣就好了」，問題在於蔡英文訂出2025非核家園時程，一定要把核能關掉，被迫光電加速，就出現光電在不該蓋的地方蓋、在成本不太符合時蓋，結論就是意識形態治國，搞到整個國家亂七八糟。

謝龍介說，他當選要拆烏山頭光電板，會找個15、20公頃的土地換成地面型，「還不願意的話，我就有手段對付你」。

對於陳亭妃提告後，警方6小時內約詢記者。國民黨立委羅智強昨說，民進黨台北市議員許淑華造謠蔣萬安吃霸王餐被告，約詢了沒？光速辦媒體，龜速辦執政黨的作法，讓檢調公信力比菜瓜布都不如。

國民黨立院黨團總召傅崐萁辦公室執行長李秀姬因在臉書分享疑似經變造的市長候選人沈伯洋選舉公報政見圖，遭檢調依違反選罷法約談並移送北檢複訊，複訊後無保請回。傅崐萁昨表示，尊重司法、毋枉毋縱，但司法傾斜已讓人民無法相信。