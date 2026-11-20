柯文哲（左二）19日陪候選人台南掃街，秀出「手表」（監控的電子手環）怒斥這是「賴清德給我的」。（記者周宗禎／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 柯文哲以左手電子手環作為話題，指稱是賴清德給的並暗示小草應思考不投誰；沈伯洋則強調選民自主，藍營人士也趁勢爭取支持。

藍綠爭搶小草選票，民眾黨前主席柯文哲 曾嗆「小草絕對不會把票投給沈伯洋 」，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨回應「不會因誰呼籲就不投誰」，柯文哲昨指著左手的電子手環怒斥，「這是賴清德 總統給我的，我應該這樣嗎？」「請大家想想看，你們要『不投給誰』」。

台北市長蔣萬安昨說，全力爭取各方支持，不管是沈伯洋或民進黨，過去對柯文哲在沒選舉時態度如何，民眾黨支持者都看在眼裡。

台中市長盧秀燕表示，這幾年民進黨對民眾黨的態度，從柯文哲、民眾黨主席黃國昌到小草，應是冷暖自知，對民進黨的觀感可想而知。但盧不忘示警，「小草不投民進黨，未必會投藍營」，要用最誠懇的態度爭取大家支持。

沈伯洋昨說，團隊一直針對不同族群爭取選票，民眾都是獨立個體，不會因誰呼籲或誰的說法，就一定會投給誰，或不投給誰。在哪個候選人身上能看到對於台北的願景，這才是重點。

柯文哲昨在台南輔選被問到沈伯洋說法，原本輕鬆的表情瞬間嚴肅，他更秀出左手電子手環動怒說，請看一看他手上這個標誌，所有支持柯文哲的人看到「這個手表」，「請大家想想，你們要不投給誰。」

對於沈伯洋揚言請益，柯文哲說，「根本沒有，我想他也不敢來啦。」他還反問大家，沈伯洋除了「順起來」，對台北市政有什麼見解、願景？

沈伯洋受邀明天出席「台北觀光創新政策座談會」，與談人包含與北市前副市長黃珊珊共創公司的董事鄭佑軒，預計致贈黃珊珊簽名著作，外界解讀在搶小草選票。沈說，他就是受邀發表觀光政見，希望大家多討論。