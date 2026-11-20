李秀姬遭檢方約談後請回，李未對外發言，在法警護送下走出北檢，搭乘計程車離去。（記者蕭雅娟／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 傅崐萁幕僚李秀姬轉發疑似AI變造的沈伯洋政見圖後遭檢調約談，藍營痛批司法追殺、執法不一，並將此案與其他選舉爭議並論。

國民黨立委傅崐萁 國會辦公室執行長李秀姬，日前在臉書及Threads 分享一張疑似經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋 選舉公報政見圖，遭網友質疑後刪文並關閉留言，19日仍遭檢調火速約談；藍委轟司法追殺逼噤聲。

本報系聯合報報導，事件起於17日晚間，李秀姬在社群平台轉傳一張政見圖，內容寫有「沒有市民大道縫合、沒有自行車專用橋、沒有無限都更」等字樣，她並發文質疑公務員彈性上下班、單身女性服務專線及臨時托老券等政見。貼文引起網友質疑圖片遭AI改圖，甚至連查閱完整政見的QR Code也疑似被動手腳。李秀姬隨後刪文，並發文稱「謝謝各位恩人的提醒，網友做的AI圖，以後會仔細確認再分享」，面對質疑是否道歉，她僅回「生氣對身體不好喲」並限制留言。

檢調18日發出通知，19日即展開約詢與複訊，辦案節奏引發藍營強烈反彈。國民黨立委翁曉玲痛批這是「司法追殺」與「大砲轟小鳥」，認為當事人已迅速刪文，卻遭火速偵辦並移送複訊，意在製造寒蟬效應、逼異議人士噤聲。她也點名10月下旬美麗島電子報董事長吳子嘉因批評新竹縣長候選人鄭朝方遭搜索約談，並質疑檢調對涉及台北市長蔣萬安的相關指控卻未見同樣積極，呼籲選民在11月28日地方選舉用選票表達不滿。

傅崐萁則表示，司法辦案應毋枉毋縱，違法依法辦理，查無不法也應盡快釐清；但他也質疑，台北市議員許淑華曾對蔣萬安提出「白吃白喝」等不實指控，至今卻未見約談，批評執法標準不一。

此外，藍營也將此案與民進黨台南市長候選人陳亭妃因水庫光電報導提告媒體一事相提並論。中國時報報導，台北市長蔣萬安指出，司法應公正客觀，避免介入政治選舉或威脅新聞第四權；藍委羅智強則質疑檢警在陳亭妃報案後數小時便聯繫記者赴南製作筆錄，認為執法速度與選情壓力有關。全案目前仍在進一步調查釐清中。

國民黨立委傅崐萁國會辦公室執行長李秀姬，涉嫌在臉書分享疑似經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報政見圖，今遭檢調約談。(圖／讀者提供)