民進黨市長候選人賴瑞隆造勢，卻被爆將動員義消。（記者張議晨／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市長選戰升溫之際，賴瑞隆遭爆動員義消參與造勢引發爭議，藍營批評違反行政中立；賴則回應是邀請義消好友個人參加，雙方同步加緊車掃催票。

高雄市長選戰將進入黃金周及選前之夜大造勢，民進黨市長候選人賴瑞隆造勢卻被爆將動員義消，且要求各分隊配額，群組對話外流，引發不滿。議員邱于軒向賴喊話「適可而止」；賴瑞隆表示，任何活動都會邀義消好友參加，選舉過程也歡迎各界支持。柯志恩則批評，義消工作是協助第一線打火，而非造勢。

選戰倒數，藍綠全力催票，賴瑞隆昨搭「隆捲風號」前進前金、新興、苓雅3區大車掃，以創意手板強調市民是C位，獲熱情回應；中午與屏縣長候選人周春米、澎縣長候選人吳淑瑾製作家鄉味，籲遊子返鄉投票。柯志恩17日起進行3場大車掃，支持者比出「OK」手勢，盼「3出奇蹟」。車隊昨前進路竹、田寮、阿蓮等區，有阿伯送上白沙屯媽祖粉紅護腕；有市民帶自製棒球帽要求簽名，帽上「柯」字以綠色「木」字搭配黑色「可」字，她打趣地說，不分顏色，我都是全民市長。

除發動車掃，雙方也積極準備黃金周及選前之夜造勢，但國民黨議員邱于軒昨接獲義消陳情，稱賴瑞隆選前之夜要求義消總隊各分隊配額參加，「不只一個分隊抱怨」。

她說，消防署2023年明令選舉期間各單位須嚴守行政中立，不得動員義消參加政治活動，無論藍綠都應以最高標準檢驗。賴瑞隆選前之夜規畫1萬5000人，還要動員義消充數，真的該適可而止，「義消是用來救災救護的，不是給賴瑞隆做場面用的」。

賴瑞隆回應，他過去一直很支持義消，也有很多義消好朋友，有活動會邀請參加，他們都會基於個人名義參與，選舉過程中，歡迎所有支持朋友站出來支持高雄。

針對賴指義消是以個人名義參加，邱于軒則批「說謊」，因義消總隊要求各分隊都要提報參與人數，回報彙整後提供遊覽車，「總人數多達1100人，規模非常大」。

「賴瑞隆造勢活動確實常動員」柯志恩表示，最近她剛簽署消防改革承諾書，無論消防員或義消，都是在第一線協助救火工作的人，應以保障他們的權益為主，這點比較需要重視。