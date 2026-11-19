健保署長陳亮妤遭人爆料，疑以「媒體宣傳費」聘請專屬化妝造型師。衛福部長石崇良證實上個月收到匿名檢舉函，正調查中。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 健保署長陳亮妤被爆疑動用媒宣費聘請專屬妝造師，衛福部已接獲匿名檢舉並展開調查，藍白立委則強烈批評公帑使用爭議。

健保 署長陳亮妤遭爆出席活動時，疑用「媒體宣傳費」聘請專屬化妝造型師。對此，衛福部長石崇良昨證實上個月收到匿名檢舉函，相關單位調查中，將秉公處理；陳亮妤回應，「不清楚內容，一向秉持公私分明、合法合規的自我要求，會全力配合調查，我有信心」。

本報系聯合報昨接獲爆料，一名「被逼不能具名的人」指出，陳亮妤接任健保署長後，疑以「媒體宣傳費」預算聘用化妝造型師，在出席公開活動時總能見到妝造師「隨身服務」，引發署內同仁不滿，向衛福部政風處檢舉。

衛福部政風處指出，確實接獲民眾檢舉陳亮妤以媒宣費聘用化妝師一事，成案調查中，不過，成案不代表官員涉嫌不法，調查結果亦可能查無不法，待調查結案後，將回復民眾知悉。

爆料人出具檢舉信函，內容顯示，其友人任職健保署某分區業務組，指稱健保署署內舉辦活動時，常需等待陳亮妤完成妝髮造型，疑為妝造師或新娘秘書隨身服務，且經費來自媒體宣導費，並非個人自行負擔。除出席活動外，如有媒體至健保署採訪，妝造師會至署內協助梳化，健保署同仁在署長室外竟聽得到吹風機使用聲音。

信函指「每次看到我們家的陳署長濃妝豔抹，心裡就很氣，這些錢來自於媒體宣導費，任何場合只要看到美美的署長或照片都是我們納稅的錢，錢真的可以這樣花嗎？難怪藍白（指國民黨、民眾黨）要砍宣導費」。

爆料人表示，從未聽說政府的預算可編列化妝費，若為了拍攝政策宣傳影片，因而編列化妝費，這還說得過去，但據轉述，陳亮妤日前與賴清德總統同台場合，「也是濃妝豔抹、做造型」。「自己出錢就算了，結果還花國家的錢，另外一個謝宜容」，政府經費不該如此運用，此舉已遊走邊緣。為此，匿名向衛福部政風處檢舉，盼該單位嚴肅面對。

石崇良說，上月確實接到匿名檢舉，按照程序，相關單位了解調查中，如有進度將跟大家報告。該檢舉函並未實際具名，但部裡相當重視，查到哪裡，就處理到哪裡，一定秉公處理。

陳亮妤回覆，「不清楚內容，一向秉持公私分明、合法合規的自我要求，如果有調查就全力配合」。

陳亮妤遭爆疑動用媒宣費聘請專屬妝造師，藍白立委齊批，民進黨「綠友友」連個人造型都要人民埋單？健保署是照顧全民健康的機關，不是幫署長擦脂抹粉，這樁荒唐事件盡顯民進黨官員的特權心態。民進黨立院黨團表示，衛福部已在內部調查中，毋枉毋縱。

國民黨團書記長許宇甄表示，陳亮妤父親陳永昌曾擔任賴清德彰化競選總部主委、國策顧問，母親為信賴台灣姐妹會幹部。陳亮妤不到三年，從醫院主管「扶搖直上」衛福部司長、健保署副署長，再接任署長，過去曾捲入職場霸凌爭議。父親深獲「信賴」，女兒一路升官，這樣的人事拔擢過程，有必要向社會交代。

許宇甄批評，勞動部前部長許銘春曾遭控挪用就安基金辦演唱會、僑委會前委員長徐佳青曾遭質疑帶兒子公費出國，如今陳亮妤被爆拿媒宣費聘請妝造師，民進黨官員接連爆出公帑使用爭議。原來政府的「媒宣費」有一百種花法，開演唱會、帶兒子出國、聘請化妝師，公私界線究竟在哪裡？

民眾黨團總召陳清龍表示，賴政府一天到晚哭窮，但花納稅錢一點都不手軟。陳亮妤遭踢爆疑似動用媒體宣傳費聘用專屬妝造師，若檢舉屬實，這不僅是浪費公帑，更是公私不分。

陳清龍指出，荒謬的是，面對具體的檢舉內容，衛福部長石崇良僅說「依程序調查、秉公處理」，但陳亮妤有無聘用專屬妝造師？有無動用媒體宣傳費？一查就知道，一翻兩瞪眼，衛福部上個月接獲檢舉，至今仍無下文，難道是在等選後才要公開調查結果？還是陳亮妤出身信賴家族，背景硬到沒人敢動？

陳清龍說，過去立法院刪減媒體宣傳費，行政院長卓榮泰批評「非常不可取」，請問卓揆要不要了解一下，這些媒體宣傳費到底是用來向人民報告政策，還是用在署長的妝髮上？