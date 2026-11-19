立環境部長彭啓明（圖）18日表示，光電板並不是有害廢棄物，被國民黨立院黨團書記長許宇甄痛批「睜眼說瞎話」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 水庫光電板爭議成為選戰焦點，彭啓明主張以科學檢驗且稱水質未受影響，國民黨則引述荷蘭研究質疑其風險說法。

水庫光電板爭議近期成為選戰焦點，環境部長彭啓明昨表示，光電板並不是有害廢棄物，呼籲各界應以科學來驗證和解讀。國民黨立院黨團書記長許宇甄痛批彭是「睜眼說瞎話」，她引述荷蘭研究指出，飲用水庫設光電系統後，原生植物大減，板下更滋生可能產生毒素的藍綠菌、覆蓋率達90%，環境部勿忽視國際警訊、欺騙人民。

彭啓明昨在立院受訪表示，水庫光電板去年已討論很多，環境部特別做過專案報告，會嚴密監控水質，到目前為止水質未受影響。他並指，新加坡 、南韓 和日本都有在水庫設置水面型太陽光電的案例，不必只用一個觀點看待，要用科學來驗證和解讀。

不過，許宇甄說，荷蘭有研究發現，當地飲用水庫設置浮動式太陽能光電系統後，水下生態出現明顯變化；國際上已有相關研究提出警訊，環境部不應再忽視這些風險，更不能欺騙人民。