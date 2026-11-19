財政部報告指曠世智能非台企銀創投的利害關係人，不適用「公職人員利益衝突迴避法」，國民黨立院黨團書記長許宇甄（中）表示，財政部不能拿這樣的報告替蘇家解套，一定追查到底。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文質疑財經部會對蘇家投資案與翡翠水庫光電爭議過度護航，卻對台糖追款案等國家資產維護不積極，凸顯行政倫理與公平性問題。

國發會、財政部 近日接力替蘇巧純投資案解釋法令，經濟部則在近二天內連發多篇文章替水庫光電政策辯護。財經部會好忙，但忙的是為綠營候選人相關爭議出面滅火，同樣是國家資產，經濟部所屬的台糖追討吳乃仁等人1億8000萬元（台幣，下同）欠款，進度卻一再延宕，怎麼就不見部會展現如此這般行政熱忱？

先說蘇巧純案，蘇巧純是民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹，也是前行政院長蘇貞昌的女兒。她擔任董事的曠世智能公司，在蘇貞昌擔任行政院長期間，獲得國發基金及台企銀創投投資，依財政部最新報告，合計約4080萬元。消息曝光後，引發外界對利益迴避及政府投資審查公平性的質疑。

先是國發會出面解釋，公職人員利益衝突迴避法並未規範「股權投資」；財政部接著表示，曠世智能不屬於台企銀創投的利害關係人，也不適用利衝法。兩個部會相繼提出法令解釋，好像只要法律上找得到空間，爭議就能化解。問題是，即使法律沒有明文禁止，不代表就可以不顧行政倫理。蘇貞昌當時是行政院長，女兒的公司取得政府資金投資，即使程序符合規定，難道不應有更嚴格的利益揭露與迴避機制？連官場最基本的避免瓜田李下，都做不到？

一個沒有政治背景的年輕人創業，必須靠自己的能力爭取資金；政治人物家族成員的公司取得政府投資，卻驚動部會接力說明為何不必利益迴避。人民難免要問：如果不是蘇家人，能順利取得這筆投資嗎？去問問沒有背景的年輕創業者，有沒有相對剝奪感，答案恐清楚可見。

再看翡翠水庫設置光電板爭議。經濟部為了澄清政策，兩天之內連發多篇文章澄清，強調並未要求翡翠水庫設置光電板，也沒有強制推動計畫。但經濟部水利署在2022年至2024年連續3年發函，要求盤點翡翠水庫設置光電的可能性，直到2024年才停止。即使經濟部強調只是「盤點」，並非強制推動，人民仍要合理追問：既然沒有設置計畫，為什麼年年發函「問候」？既然只是了解潛力，為什麼還要求地方說明無法設置的理由？

而民進黨北市候選人沈伯洋第一天被問到翡翠水庫設置光電板的議題，只說尊重經濟部，可能觀察到民意風向而改口，今日甚至強調就算環評過了，他也反對在翡翠水庫設光電板。但重點是，根據立委羅智強舉出的事證，去年藍白合力通過的《環評法》等3法規定，達5公頃面積或裝置容量達1萬瓩以上的水面型光電，均須實施環評，這是使經濟部不敢再問的關鍵。而去年在《環評法》等3法修法表決時投下反對票的民進黨立委，當中就包括沈伯洋。

選舉日將屆，國發會、財政部、經濟部都是國家重要的財經部會，不是政治人物的公關幕僚，更不是執政黨的辯護團。除了依法行政是基本要求，行政倫理與專業判斷更不能因為對象不同而有所差別。古云士大夫之無恥，是謂國恥。為官者最重要的是專業、公正，應清楚認知人民是公務機關的頭家，權貴不是，替人民把關，才是部會的天職。