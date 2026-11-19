民進黨台北市長候選人沈伯洋15日舉行大洋流車掃造勢最終場，賴清德總統（左）身穿「法被」擔任壓軸場助講嘉賓，並送給沈「水滴寶劍」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴清德為沈伯洋助講時穿法被、借用《鬼滅之刃》等動漫元素造勢，認為這種日本風包裝有抄襲與反效果，也與民進黨標榜的本土化相違。

賴清德 幫沈伯洋 的關渡「水陸大會師」助講，並模仿日本 動漫贈他一把「水滴寶劍」。綜藝教母張小燕看到那幕，發出一個小小疑問：為什麼兩人都穿著日本男人的和服？

小燕姊有所不知，兩人身上縫有洋流飄帶的和式衣物，名為「法被」，是日本傳統祭典服飾。至於賴總統為何要穿東洋風的法被，那得問民進黨才知道。但在一般民眾看來，這基本上符合他對日本的「戀殖」情結。事實上，這一整季沈伯洋的造勢，都洋溢滿滿的日本動漫風；但賴清德會不顧黨政分際藉此披髮軋上一角，則令人納悶。

洋流藉日本動漫造勢，擄獲不少年輕選民的心；但盲目借用，也帶來反效果。賴清德授沈伯洋「水滴寶劍」，期許他打造「台北無限城」，都借自日本少年漫畫《鬼滅之刃》情節。然而，「無限城」在原著中代表「惡魔巢穴」與「吞噬生命的陷阱」，被沈伯洋用來象徵未來台北，讓人頭皮發麻。就像沈伯洋用「初音未來」的聲音唱其競選主題曲，違反二創規範，也引發初音粉的反彈。

動漫風和日本味，看似競選手法創新，其實都只是抄襲。這與民進黨多年來標榜的「本土化」和「主體性」，完全反其道而行。更扯的是，當天洋流號應援船在淡水河上大撒冥紙，號稱「謝江」。但面對環保，民俗早就翻頁了，洋流卻卡在過去！（轉載自聯合報）