黑白集／賴清德為何穿和服 張小燕也困惑
本文批評賴清德為沈伯洋助講時穿法被、借用《鬼滅之刃》等動漫元素造勢，認為這種日本風包裝有抄襲與反效果，也與民進黨標榜的本土化相違。
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本文批評賴清德為沈伯洋助講時穿法被、借用《鬼滅之刃》等動漫元素造勢，認為這種日本風包裝有抄襲與反效果，也與民進黨標榜的本土化相違。
賴清德幫沈伯洋的關渡「水陸大會師」助講，並模仿日本動漫贈他一把「水滴寶劍」。綜藝教母張小燕看到那幕，發出一個小小疑問：為什麼兩人都穿著日本男人的和服？
小燕姊有所不知，兩人身上縫有洋流飄帶的和式衣物，名為「法被」，是日本傳統祭典服飾。至於賴總統為何要穿東洋風的法被，那得問民進黨才知道。但在一般民眾看來，這基本上符合他對日本的「戀殖」情結。事實上，這一整季沈伯洋的造勢，都洋溢滿滿的日本動漫風；但賴清德會不顧黨政分際藉此披髮軋上一角，則令人納悶。
洋流藉日本動漫造勢，擄獲不少年輕選民的心；但盲目借用，也帶來反效果。賴清德授沈伯洋「水滴寶劍」，期許他打造「台北無限城」，都借自日本少年漫畫《鬼滅之刃》情節。然而，「無限城」在原著中代表「惡魔巢穴」與「吞噬生命的陷阱」，被沈伯洋用來象徵未來台北，讓人頭皮發麻。就像沈伯洋用「初音未來」的聲音唱其競選主題曲，違反二創規範，也引發初音粉的反彈。
動漫風和日本味，看似競選手法創新，其實都只是抄襲。這與民進黨多年來標榜的「本土化」和「主體性」，完全反其道而行。更扯的是，當天洋流號應援船在淡水河上大撒冥紙，號稱「謝江」。但面對環保，民俗早就翻頁了，洋流卻卡在過去！（轉載自聯合報）
他替沈伯洋助講時穿上日本傳統祭典服飾法被，還模仿日本動漫情節贈出「水滴寶劍」，整體呈現濃厚的和風與動漫包裝，因此引發外界注意。 作者指出，借用《鬼滅之刃》與初音未來等元素雖能吸引年輕選民，卻容易造成抄襲感、違反二創規範，甚至讓「無限城」等意象帶來負面聯想。 文章認為，這種高度仰賴日本動漫與和風包裝的造勢方式，與民進黨長期強調的本土化、主體性背道而馳，反而顯得失去自身風格。
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他替沈伯洋助講時穿上日本傳統祭典服飾法被，還模仿日本動漫情節贈出「水滴寶劍」，整體呈現濃厚的和風與動漫包裝，因此引發外界注意。
作者指出，借用《鬼滅之刃》與初音未來等元素雖能吸引年輕選民，卻容易造成抄襲感、違反二創規範，甚至讓「無限城」等意象帶來負面聯想。
文章認為，這種高度仰賴日本動漫與和風包裝的造勢方式，與民進黨長期強調的本土化、主體性背道而馳，反而顯得失去自身風格。
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