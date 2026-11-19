民進黨新北市長候選人蘇巧慧（圖）家族捲入曠世智能投資案，藍營批「只要遇到蘇家，法規自動轉彎」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 財政部認定曠世智能投資案不適用利衝法，引發審計部、藍白立委質疑，指國發基金與台企銀創投投資蘇家親屬公司恐有利益衝突與制度漏洞。

財政部 認定行政院前院長蘇貞昌女兒、民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純「曠世智能」獲政府補助不適用「利衝法」，國民黨 市長候選人李四川 昨表示，如果是這樣，立法院應該把利衝法廢掉，因為已經沒有意義；他當了40年公務員，這次講的話是最重的一次，如果他擔任新北市長，絕對不會讓蘇巧慧家族拿走新北市的一毛錢。

蘇巧慧昨重申，妹妹並非該公司負責人，所有政府要求填寫資料均依規定辦理，資料公開範圍也完全遵循法律規範，團隊不會介入政府部門運作，呼籲選戰最後應回歸政見與願景理性比較，共同創造良性選舉風氣。

蘇巧純在蘇貞昌擔任行政院長期間獲國發基金及台企銀創投投資，合計約4500萬元（台幣，下同）。財政部表示，台企銀創投依所訂「利害關係人投資作業要點」等評估，曠世智能非屬台企銀創投的利害關係人，不適用公職人員利益衝突迴避法。

立院財政委員會昨安排專案報告，審計部副審計長林汝玲坦言，目前國發基金的確沒有適用利衝法，因為有疑義，已發函法務部。但法務部官員當場說，這個投資並不適用利衝法。國民黨立委賴士葆表示，不認同法務部的看法。

民眾黨主席黃國昌昨再批民進黨政府「國庫通家庫」，甚至不惜扭曲法律解釋也要包庇到底，這難道沒有利益衝突？這是哪門子的北韓法學？

國民黨立委王鴻薇說，現行法規存在漏洞，恐讓有心人士藉機利益輸送，將提案修法，把「投資」納入規範，防堵公職人員及其關係人獲取不當利益。

李四川競辦主任江怡臻表示，2022年蘇貞昌被踢爆找國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥施壓加速電視台發照，在立院面對質詢時，怒嗆「不必去查」，把涉及公權力介入與行政中立的重大疑雲，輕描淡寫推給「股東私人糾紛」；如今歷史再度重演，面對人民納稅錢投入蘇巧純公司的曠世智能案，「又不必去查了？」

江怡臻說，蘇貞昌時任行政院長，蘇巧慧是立委，二親等親屬蘇巧純擔任曠世智能董事，廉政署認定具關係人身分但未揭露、沒迴避，不必去查；國發基金投資金額精準落在1999萬9000元，只差1000元就觸及2000萬元門檻，配合台企銀創投2080萬元，合計砸逾4000萬元公帑，也不必去查；蘇巧純以每股約0.5元取得近500萬股、持股逾27%，國發基金與台企銀每股13元溢價認購持股僅約17%，國家出大錢當冤大頭，蘇家低價穩坐大股東，依然不必去查；曠世智能旗下「微股力」平台曾遭起訴涉詐騙，獲投資後公司不僅縮編、連年虧損，股價大跌導致國庫虧損近3000萬元，還是不必查。

她說，只要遇到蘇家，法規自動轉彎、部會自動護航、審計資料一拖再拖，「恭喜蘇巧慧委員了，球證、旁證都是妳的人，真的不能跟妳鬥」。