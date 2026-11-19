水面型光電板多集中在中南部的魚塭、滯洪池及水庫。最著名的，就是台南烏山頭（圖）及高雄阿公店水庫。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 翡翠水庫三度遭中央詢問能否設光電板，北市府三度拒絕後引爆爭議，文章並將此事連結到民進黨長期推動綠能政策所累積的民怨。

經濟部水利署爆出3年3度發文詢問翡翠水庫管理局能否設置光電板，北市府3度拒絕。事件迅速延燒，經濟部1天內連發4文澄清。然而，人民會如此憤怒，不僅是這3封公文暴露中央步步進逼「台北之肺」翡翠水庫的猙獰面目，更是過去10年民進黨政府為了「非核家園」神主牌蠻橫推動綠能 政策，造成「國在山河破」所積累民怨的一次總爆發。

根據北市府公文顯示，水利署分別於2022年3月21日、2023年12月18日，以及2024年12月10日，三度發函詢問翡管局，要求北市府盤點翡管局轄管範圍能否擴充光電太陽能設施，不論屋頂型、地面型及水面型等，要求回報可設置的範圍；若無法擴充，也要詳述理由。最後一次發文，甚至還限期北市府1天內就立即回應；如此官威，令人難以想像。

早在去年10月，北市議員在議會即就此事質詢市長蔣萬安，蔣萬安即明確表示：「絕對不准」。但當時未引起太大關注，直到不久前一位街訪民眾表示，因曾參訪翡水，得知蔣萬安幾次擋下中央想要在翡翠水庫種電，守護大台北用水安全，讓她決定支持蔣萬安。此事經網紅披露後，引起矚目，讓蔣萬安的政績意外多了一項「護水庫」。

詎料，消息曝光後，經濟部卻稱是謠言，撇清該調查只是為了解設置潛力；經評估後，翡翠水庫根本不具設置光電板效益，沒有規畫推動，更無強制要求。行政院卓榮泰也批，台北市是政治操作。事實上，盤點潛力點便是有設置的意圖，否則何必一而再、再而三發函？中央最後未設置，並非認為不具潛力，而是遭到北市府的拒絕；經濟部與卓榮泰的說法，根本是倒果為因。何況，中央一次次發文，對地方難道不是一種壓力？

最可議的，是民進黨台北市長候選人沈伯洋的態度。面對外界要求他表態，他竟稱「經濟部目前無此計畫，尊重經濟部」。換言之，如果經濟部未來有此計畫，他打算放行嗎？更諷刺的是，過去數月綠營猛打蔣市府「砍樹」議題，沈伯洋更在辯論會上將「把樹種回來」列入上任後百日首要任務。沒想到，這三封公文，就讓他努力型塑的「重視環保」人設一下子被打回「黨意立委」原形。

面對外界質疑，經濟部連發四文澄清，卻都遭網友灌爆；因為中南部水庫就是鮮明的對照組。為了衝刺綠能達成率，民進黨政府不放過所有可設置光電板的「潛力點」，其中又以民進黨執政縣市最為配合，水面型光電板多集中在中南部的魚塭、滯洪池及水庫。最著名的，就是台南烏山頭及高雄阿公店水庫，讓人民被迫喝下光電水。

去年7月，丹娜絲風災造成33個光電案場約逾10萬片太陽能板損壞，其中又以水面型光電板最嚴重，占了超過6成。這些水面型光電板堆疊扭曲、廢棄太陽能板與浮台堆置如山的畫面，讓人怵目驚心，不僅二次破壞環境，廢棄光電板更是難以去化。在翡翠水庫爭議爆出後，烏山頭水庫光電2期計畫迅速喊卡。若依經濟部一再保證，水庫設置光電板對水質無虞，又何必解約？

不只水庫，中南部許多山頭更被推平種電，高雄大樹51公頃的山坡地就遭到砍樹削平，變成鬼剃頭般的「光電山」。這些光電板，在中央衝刺綠能KPI、地方大開綠燈配合執行，免環評、黑箱作業、不惜破壞山林水土推進，多年來累積無數民怨。這次，就在中央急急如律令的3封公文下，完全引爆。

試想，今天台北市長若是沈伯洋，他能對中央連三次說不嗎？