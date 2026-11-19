台北市長蔣萬安（左）18日與台南市長候選人謝龍介（右）到台北第一果菜與魚類批發市場拜票，針對陳亭妃脫口說出「現在所有水庫根本就沒有光電板」，蔣酸以為是AI影片。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 烏山頭水庫光電板議題延燒，陳亭妃發言遭質疑後引爆爭議，蔣萬安、謝龍介與黃偉哲、蕭旭岑等人相互攻防，焦點集中在核准時點、續約問題與用水安全。

針對台南市長公辦政見會前天的烏山頭水庫光電板交鋒，媒體昨天問台北市長蔣萬安 ，民進黨 候選人陳亭妃針對烏山頭水庫光電板，前一秒稱「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾，後稱烏山頭只要到2032年4月23日就不能再續約，會強力控管」，蔣萬安酸「我以為是AI影片，結果是真的」。

蔣萬安昨天一早與台南市長候選人謝龍介到台北第一果菜與魚類批發市場拜票，針對水庫光電板議題，蔣說，他想跟謝龍介委員說一聲，「辛苦了，你一定要贏，要為台南鄉親出一口氣，我會在我的崗位上面，繼續守護台北市民的用水安全。」謝龍介也表示，台北市有一個堅持用水安心的蔣萬安市長，我們南部鄉親非常非常羨慕，所以「不斷敦促我，無論如何一定要信守承諾，拆除烏山頭水庫的光電板」，不管是水利署、還是個別，就是保障台南市民跟鄉親的用水安心，這麼卑微的請求，如果你還要我等到2032年才能拆除它，就不是一個有勇氣、有擔當的市長。

陳亭妃針對烏山頭水庫光電板的發言引起爭議，陳怒批有媒體報導斷章取義，已採取法律行動；但此舉也讓大批網友灌爆她的社群帳號。

針對外界質疑，台南市長黃偉哲昨說，烏山頭水庫光電板是在馬英九政府時期，經濟部核准設置，若蔣萬安或其幕僚有意了解，可把當年經濟部核准的資料拿出來檢視。黃還說，光電板是否有毒，應透過客觀檢驗，而不是用「喝毒水」等說法製造恐慌。

國民黨副主席蕭旭岑回應表示，馬政府時期僅為部會研議，但因前總統馬英九強烈反對才未執行，民進黨不要再用「馬維拉」。蕭表示，烏山頭水庫光電計畫屬「行政院太陽光電二年期推動計畫」之一，據當時媒體報導，該計畫是在2016年5月政黨輪替後，蔡英文政府的首任行政院長林全任內核定；這正是「林全打臉黃偉哲」的鐵證。

蔣萬安也說，民進黨執政11年，還是一樣「馬維拉」，烏山頭水庫光電設施是在前總統蔡英文任內核定，人民關心的是用水安不安全，到底能不能讓大家安心，而不是把人民對用水安全的疑慮，打成一句「製造恐慌」。

新黨北市議員侯漢廷則披露，烏山頭水庫光電板業者與綠營關係密切，民進黨把國家水庫拿來做光電生意，「國庫通黨庫，納稅金通選舉金」。