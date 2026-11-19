藍營揭露，藍白先前在立法院修法，推動水面型光電設置或累計面積達一定數值須辦環評，當時民進黨雙北市長候選人沈伯洋（圖）、蘇巧慧等綠營立委都投反對票。（記者林佳彣／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨指控沈伯洋等民進黨立委曾反對水面型光電環評修法，沈則反稱立場是全面反對水庫設光電板，藍綠並就翡翠水庫是否該設光電板激烈交鋒。

九合一選情緊繃，演變成水庫光電板修法之戰。藍營昨再揭露，藍白先前在立法院修法，推動水面型光電設置或累計面積達一定數值須辦環評，當時民進黨 雙北市長候選人沈伯洋 、蘇巧慧等綠營立委都投反對票。沈伯洋回應強調，他當初的意思就是反對設置，如果通過環評就可以放光電板，「等於打臉蔣萬安 」。但台北市長蔣萬安感嘆，沈的說法完全顛覆台灣數十年來環保運動的觀念。

國民黨立院黨團表示，藍白去年通過環評法第3條修正案，「超過5公頃的面積，或裝置容量達1萬瓩以上的水面型光電，必須通過環評」；然而修法時，包括沈伯洋、蘇巧慧在內等10位現在參選縣市長的民進黨立委皆投反對票。國民黨立委羅智強更點名沈伯洋，在修法時背叛環保，當選難道不會出賣大台北的水給光電業者嗎？

沈伯洋回應，大家可以去看一下國民黨的修法，是指如果通過環評，就可以放光電板，「這跟我的想法不太一樣喔，我們是說我們就是反對」；他認為，按照專業評估，翡翠水庫就是不能設置光電板，國民黨用這樣倉促的方式來修法，「等於打臉蔣萬安」，又造成資訊落差來造謠，人民看得很清楚。

蔣萬安昨晚回擊表示，民進黨明明是要在水庫上面設置光電板，選舉到了，就換一套說法、花招百出；按照沈伯洋說法，環評就是放水，不做環評反而是保護環境？真的是顛覆環保運動的觀念。蔣說，光電三法立法前是不做環評，就能夠在水域上設光電板；民進黨立委投反對票理由，是認為做環評會阻礙光電發展。

國民黨立委徐巧芯也批評，沈伯洋又在發動認知作戰、偷換概念、指鹿為馬，在野黨修法替原本免環評的水庫設下門檻，沈伯洋去年投票反對，如今自稱主張水庫全面禁設光電，根本昨是今非。

國民黨主席鄭麗文昨在中常會表示，從高雄阿公店水庫到台南烏山頭水庫等，都種了很多光電板，而在國民黨執政的桃園、新北、台北，都拒絕光電板的種植；她感謝歷任台北市長，尤其蔣萬安，果決拒絕在翡翠水庫裡種植光電板，此外，包括桃園市長、新北市長也讓北台灣重要的水源得到最適當的保護。

國民黨新北市長候選人李四川競總更質疑「蘇巧慧們」，是否是光電業者門神。

蘇巧慧陣營回應，經濟部已說明，根本沒有在翡翠水庫設水面光電設施的計畫，北市府產發局今年3月才在自家網站上清楚說明太陽光電板不屬於有毒廢棄物是「基本常識」，批國民黨操作假議題。

對於環境部長彭啓明稱光電板並非有害廢棄物，蔣萬安說「完全不意外」，因為民進黨就是站在光電板這一邊；不過，他的立場非常堅定，就是反對在水庫上面設置光電板。