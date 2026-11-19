民眾黨嘉義市長候選人張啓楷（中）被爆料4月間在路邊灌木叢小解，18日民眾黨主席黃國昌（左）、前主席柯文哲（右）陪他掃街拜票前，他再次鞠躬道歉。（記者魯永明／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 張啓楷遭爆在嘉義市路邊小解後公開道歉，黃國昌主張依法重罰，嘉市環保局則考量其初犯與悔意，最終依廢清法裁罰1200元。

民眾黨 嘉義市長候選人張啓楷被爆料4月間跑行程時在嘉市經國新城附近人行道，涉對路邊灌木叢小解，他昨鞠躬致歉說「沒有任何理由可以作為藉口」，黨主席黃國昌 認同要受較高標準的檢視，應開罰最高額度；嘉市環保局決定罰款1200元台幣。

昨上午「鏡週刊」報導張啓楷被目擊4月19日在新榮路永安街口時路邊小解，張啓楷出面鞠躬道歉說，「確實是自己做得不對」，當天身體不適，加上接連發生狀況，一時找不到廁所，但不論有什麼理由，這次事件讓他深刻反省，希望市民看到的是一位勇於認錯、願意改進的人，而不是逃避問題。

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲下午陪張啓楷拜票，他二度鞠躬，並懇請市民給他改進的機會。黃國昌說，建議環保局依照廢清法最高額度裁罰，民眾黨態度很清楚，做錯就認錯，接受法律責任，不會硬拗；柯文哲說，市民除了關注候選人的言行，也會考量文化、經濟及城市發展等面向，應該理性思考，在投票前做出最適合嘉市的選擇。

不過，事件已成選戰攻防焦點。力挺市長候選人王美惠的議員黃敏修批評，一個想治理城市、帶領市民的市長候選人，如果連基本公共禮儀都做不到，如何要求市民遵守規範？他引用「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」，強調城市治理不只是喊口號、畫藍圖，更重要的是人格素養與自我要求。

小歐盟議員參選人林詩涵從環境衛生角度提質疑。她指出，尿液雖含氮、磷、鉀等植物所需養分，但必須經過適當處理、稀釋及控制用量，直接集中排放，過高的氮與鹽分反而可能造成植物肥傷，不能將隨地小便說成替樹木施肥。

林詩涵並指出，根據媒體報導，事發地點附近約200公尺就有便利商店及廁所，步行約3分鐘可抵達，即使行程緊湊，也應尋找適當場所如廁。她提醒，廢棄物清理法禁止在指定清除地區隨地便溺，是否違規仍應由主管機關依事實認定。

嘉市環保局長孫意惇說，隨地便溺違反廢棄物清理法，可罰1200元至6000元台幣不等，從汙染程度、汙染特性、危害程度評估，考量張啓楷初犯認錯有悔意、尿液排放量造成環境危害輕微等，決定以最低金額開罰。