主持人蔡康永臉書發文「私下講」引起議論。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永連續發文分享溝通技巧，因多次提到「私下講」被網友聯想到諧音「撕下蔣」，沈伯洋則回應尊重創意，但不在本人未表態前替他解讀。

主持人蔡康永 連兩天以「如何讓人想聽你」為題發文，第一篇文末放上橘色帆船，第二篇則提了三次「私下講」，被解讀成撕下台北市長蔣萬安 。民進黨台北市長候選人沈伯洋 昨被問及此事時回應，在他本人沒有講之前，我們不隨意幫本人解讀。

蔡康永繼前天在臉書發文「如何讓人想聽你」之一，昨天再發文「如何讓人想聽你」之二，他寫下「1.可能逆耳的內容，私下講，避免公開講，避免在多人的群組講；2.私下講，對方可能覺得比較親近，覺得跟你的關係不同；3.私下講，彼此都比較願意認錯，促成改變的機率也比較大。」

貼文曝光後，吸引大批網友留言按讚，直呼「康永哥這系列真的超讚」、「康永哥真的很貼心」、「謝謝康永哥的教戰守則第二篇」。不過，也有網友注意到蔡康永連續三點都提及「私下講」，意外聯想到與「撕下蔣」諧音，忍不住留言：「是我眼花嗎？為什麼都看成『撕下蔣』？」、「撕下蔣，知道了～康永哥，我自己超譯的」、「康永哥的拉票教學v2」，讓看似溝通技巧的分享內容，染上選戰意味。

沈伯洋被問及蔡康永發文三次提到「私下講」，被解讀為撕掉蔣萬安的雙關諧音、不挺蔣而支持沈。沈認為，大家想像力比較豐富，「我尊重大家的創意，在他本人沒有講之前，我們不隨意幫本人解讀。」

沈伯洋表示，不管大家講什麼，尤其像蔡康永寫了很多東西，是溝通很重要的事。他現在也一直跟支持者說，跟大家溝通時要注意哪些細節，但蔡康永寫得更精細、更白話，也不只適用選舉，在說服大家時，像政治人物也都應該要謹守這些原則。