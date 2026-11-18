民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）車隊掃街邁入第二天，17日與立委邱議瑩連掃大旗美等多處行政區。(圖／賴瑞隆提供)

AI摘要 文章摘要整理： 賴瑞隆被指家庭存款多數持有人民幣，競總強調依法申報且早已不再持有；同時他又面臨辯論挑戰與開發案爭議，選戰攻防升溫。

民進黨 市長候選人賴瑞隆遭爆論文稱赴大陸是非常愉快的經驗，新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆，賴妻2014年財產申報持有58萬餘元人民幣（約8.7萬美元），占夫妻存款98%，質疑民進黨「綠能 你不能」。賴瑞隆競總回應，財產均依法申報，人民幣是10多年前透過銀行理財取得，早已不再持有，批評特定陣營惡意抹黑。

侯漢廷指，據2014年財產申報資料，賴妻子名下人民幣折合新台幣近296萬元！當年台灣民眾兌換人民幣，每人每日上限僅2萬元人民幣，若逐日換匯一個人至少要換30天。若多年累積，賴的家庭存款為何全押在人民幣上，難道對中國經濟這麼有信心？賴當年熱衷兩岸交流，是不是認為賺人民幣正當？按綠營邏輯，自己訪中叫拚經濟，別人訪中叫賣台，自己存人民幣叫理財，別人兩岸交流就叫統戰。「民進黨天天拿這套標準攻擊別人，也該用同一把尺檢驗自己」。

賴瑞隆競總強調，賴瑞隆守護台灣、捍衛高雄立場始終堅定，一再將毫無關聯的事項「連連看」、刻意拼湊，不僅失去應有格局，市民也早已厭倦無止盡的政治烏賊戰。

賴瑞隆昨天偕大旗美地區議員候選人發動車掃，強調唯有票票入匭，才能決定選舉結果。但第三選區83歲議員候選人蔣黃女，昨天上午則前往他的競選總部遞交「公開辯論挑戰書」，要賴在投票日前辯論。

蔣黃女說，已四度公開要求賴瑞隆針對「高雄新市鎮第三期開發計畫」表態，賴陣營始終迴避與冷處理，憂心賴瑞隆一旦當選，恐將砍除橋頭糖廠10萬棵大樹。賴瑞隆競選總部表示，中央已決議針對公民團體所提訴求提出具體回應及配套措施。

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天展開大樹、鳥松等地大車掃，競選團隊也發布最新競選形象廣告，影片以柯志恩懷抱「教育人的初心」為主軸，訴說從校園老師走入政壇的心路歷程，強調她會「勇於挑戰、勇於改變」，有信心帶領高雄迎向更好生活。

國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）17日下午在大樹、鳥松等地大車掃，直接感受群眾溫度。(記者徐白櫻／攝影)