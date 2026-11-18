台北市長蔣萬安（中）17日到松山區南京公寓市場，掃街拜票時也大方經過沈伯洋的競選旗幟。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 翡翠水庫是否設光電板爭議延燒，蔣萬安、侯友宜堅決反對，卓榮泰與經濟部則強調只是全國普查、目前無新計畫，但反覆發函與多次澄清仍引發輿論反彈。

選戰倒數計時，中央3年三度發文翡翠水庫是否蓋光電板，引發熱議。行政院長卓榮泰 昨天批評北市府惡意誤解中央調查原意，台北市長蔣萬安 重砲回擊，中央連3年發公文難道是在問心酸的嗎？並認為民進黨台北市長候選人沈伯洋「服從黨意、大於民意。」新北市長侯友宜 也強調，新北一定反對在翡翠水庫建光電板，這個態度不會變。

卓榮泰昨天還原調查緣由，稱2022年至2024年，行政院曾執行全國性潛力調查，請地方機關針對地面、屋頂等各形式光電表達意見，調查結束後，也未針對翡翠水庫進行光電設置的討論與發展，為什麼突然拿出來大肆討論？令人費解，他懷疑北市府找不到松機資料，才突然找到這件公文，政治操作不足為取。

媒體問蔣萬安對卓榮泰說法的意見，蔣萬安說，今天中央沒有相關計畫，是因地方政府擋下來，議員在北市議會提出質詢，新聞披露之後，中央才不敢再繼續問。

先前沈伯洋稱經濟部目前沒計畫、尊重經濟部。蔣萬安說，翡翠水庫攸關大台北600萬人飲水安全，是非常重要的設施，絕不是沈一句「尊重經濟部」就可以輕輕帶過，他的立場就是堅決反對設光電板，「市民期待具體立場，絕不是模糊的答案，」沈應回應如果中央再提相關計畫「到底支持還是反對」？

「沈伯洋哪次不是跟黨意站在一起？」蔣萬安說，毒油案沈有發聲嗎？毒駕、酒駕的刑責加重有支持嗎？就是賴清德意志的忠實貫徹者。

對此，沈伯洋再次回應「我昨天不是Say no」？他說，專業評估就是不可行，不可能偷偷支持。他嗆蔣萬安如果真的在意健康衛生，「那你應該在意寶林茶室為什麼不好好看顧，應該在意為什麼營養午餐會出錯」，明明有重要的議題，不好好處理，卻丟出假訊息、死貓議題轉移大家的注意。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧也稱翡翠水庫增設光電板從頭到尾都是假議題，不該拿出來炒作，非常沒有意義。國民黨候選人李四川強調「這不是假議題」，當時他在北市當副市長，水利署來公文，且裡面寫得很清楚，若不願意設置還要寫理由，他了解過程，他如果當上新北市長，絕對反對新北市民喝光電水，他也要問問蘇巧慧「妳贊成光電板設在翡翠水庫嗎？」

「中央再發函，沈伯洋敢不敢說『我反對』？」蔣競辦表示，「沈伯洋是合格的黨意立委，開口還是經濟部『目前沒有規畫』。如果經濟部改口可行，是不是也跟進？沈說的『假訊息』是經濟部公文嗎？經濟部強調目前沒計畫，也請說清楚為什麼當初一再發函？

經濟部水利署三年發三文詢問翡翠水庫遭炎上，從前天起，經濟部罕見4度發文澄清，沒規畫也沒強制要求翡翠水庫裝光電板，並在臉書等社群發圖文罵網友造謠，卻反遭網友灌爆，痛批經濟部明知台北市政府不同意，還「一問再問三問」，是想問到北市府同意為止嗎？

經濟部連續發文澄清水庫設置光電板議題，從16日下午在社群平台開罵網路造謠中央要求翡翠水庫設置光電板，遭網友灌爆臉書，留言：「只是調查為什麼要不死心行文三次？只是調查為什麼還要人家詳述不能增設的理由？」、「都不具這個條件，為什麼要連續三年都問了？」、「無限發函是當作拜年問候嗎？」

還有網友質疑，經濟部就在南部水庫裝光電板，「是不是欺負南部人？」「為什麼烏山頭水庫就適合呢？南部人的命不值錢嗎？」「拿出台南自願設置光電板的公文看看」？

眼看爭議持續升溫，經濟部在昨天上午時發布新聞稿回應，保證「目前沒有新設水庫光電之計畫」，同時強調，未來各項光電申設案件，均依法規審查，絕無便宜行事。

經濟部中午二度在社群發文，表示是為配合能源轉型進行全國相關單位普查，調查對象不只翡翠水庫，還有台電、台糖、水利署分署、高雄市政府等單位，普查也於兩年前結束。

昨晚近7時，經濟部三度於社群發文，舊片重發談水庫利用，指水庫可以游泳、搭船、安裝光電板，只要管理得當即可，強調「沒有人會直接喝水庫原水！」又引來網友狂留言，「洗地要洗幾次？為什麼執著在水庫放光電板？」、既然那麼讚「烏山頭二期為何停蓋？」沒想到，1小時後又發文，強調光電板不影響水庫水質，網友再酸「笑死，打到痛腳嗎？兩天含限時動態發了5篇」。