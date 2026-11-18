黑白集／本土意識已失去票房？ 台獨也要裝可愛
本文以諷刺筆法批評賴清德與沈伯洋的造勢活動過度娛樂化，透過動漫與偶像包裝掩飾政策空洞，並質疑本土意識與台獨論述的號召力是否已下滑。
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本文以諷刺筆法批評賴清德與沈伯洋的造勢活動過度娛樂化，透過動漫與偶像包裝掩飾政策空洞，並質疑本土意識與台獨論述的號召力是否已下滑。
沈伯洋在關渡宮造勢，陸海空齊發，日以繼夜。賴清德宣稱，這規模已超越總統級，讓世界讚嘆台灣。確實，近年只見美國總統大選，才有滾滾金流把造勢辦得像是流行天王群演。賴清德登台更一反常態，把招牌中分頭改梳齊眉瀏海，還刻意在社群平台討拍：「我今日限定髮型如何？」留言一片「古錐」、「可愛」讚聲。
賴、沈二人穿著日本祭典「法被」，傳授「水滴寶劍」，有如動漫祭cosplay。賴清德提醒沈「見劍如見小水滴」。把支持者當刀使，將民主選舉娛樂化成動漫的正邪之爭，終歸不忘「大罷免打雜質」的論調。總統披著偶像瀏海，但頭皮下還是團結十講，不需講稿就喊出「讓台北成為台灣首都」。
民進黨最擅選舉論述戰，但今年洋流造勢，竟是揉合火影忍者、航海王及鬼滅之刃等日本三大少年熱血漫畫精華，打造沈伯洋人設。綠營首都之戰沒有成熟可行的市政主張，卻移植日本次文化宇宙搭建造勢舞台，嫁接造型與偶像金句掩飾候選人缺陷。莫非，「本土意識」已失去票房？
都說民進黨很會選舉，但幾十年選下來，竟失去用真面目面對選民的勇氣，必須借用虛擬角色為自己代言。這個黨，只剩下遮羞神主牌，更失去感動人民的能力。
賴清德拚連任時，若學沈伯洋用甜美夾子音講務實台獨，也不用太意外。（轉載自聯合報）
文章主要批評兩人把政治造勢包裝成動漫與偶像秀，從髮型、服裝到口號都刻意營造可愛與熱血感，作者認為這是在娛樂化選舉，而非正面回應政策與治理問題。 作者認為民進黨長期擅長選舉操作，卻在這次造勢中缺少成熟可行的市政主張，只能借用日本次文化與虛擬角色包裝候選人，反映其已難以用真面目打動選民。 這句話是在質疑傳統本土或台獨論述的動員效果是否下降，作者暗示民進黨若仍靠政治符號與情緒訴求，可能不再足以吸引選民，甚至需要改用更輕巧的形象來維持支持。
精華 FAQ
文章主要批評兩人把政治造勢包裝成動漫與偶像秀，從髮型、服裝到口號都刻意營造可愛與熱血感，作者認為這是在娛樂化選舉，而非正面回應政策與治理問題。
作者認為民進黨長期擅長選舉操作，卻在這次造勢中缺少成熟可行的市政主張，只能借用日本次文化與虛擬角色包裝候選人，反映其已難以用真面目打動選民。
這句話是在質疑傳統本土或台獨論述的動員效果是否下降，作者暗示民進黨若仍靠政治符號與情緒訴求，可能不再足以吸引選民，甚至需要改用更輕巧的形象來維持支持。
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