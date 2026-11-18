黃金周柯文哲蔣萬安同台？ 盧秀燕：會看到喜歡的畫面
台北市長選戰進入黃金周，藍白互動備受關注，盧秀燕暗示合作將有進一步進展，柯文哲則表示自己不會參加凱道場，但歡迎蔣萬安出席民眾黨造勢。
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台北市長選戰進入黃金周，藍白互動備受關注，盧秀燕暗示合作將有進一步進展，柯文哲則表示自己不會參加凱道場，但歡迎蔣萬安出席民眾黨造勢。
九合一選戰進入最後衝刺階段，台北市長選戰持續升溫。選前黃金周的造勢規畫，尋求連任的台北市長蔣萬安傳將參與民眾黨造勢，蔣萬安競總主委、台中市長盧秀燕指出，藍白合作愈來愈緊密且具成效，「最後大家會看到喜歡看到的畫面」。
蔣萬安競總指出，11月27日晚間將在凱達格蘭大道舉辦「光榮台北、團結向前」勝選之夜，晚間6時開放入場，期盼透過這場選前大型集會，展現市民團結支持台北持續進步的力量。宣傳海報明在競選總部開放領取。
對於選前之夜是否出席凱道場次，民眾黨創黨主席柯文哲表示，民眾黨在花蓮、竹北與嘉市皆提名候選人，有造勢活動需處理，自己「應該不會去」。不過，柯也表示，若蔣萬安有意參與民眾黨21日晚間在北市府前廣場舉辦造勢活動，「來者是客，民眾黨會好好招待」。
蔣萬安強調，選前之夜的相關規畫與聯繫，會持續努力。對柯文哲日前受訪談及遭羈押期間的遭遇時一度哽咽，蔣萬安表示，司法不該成為政治追殺或羞辱人的工具，呼籲相關單位應針對柯所受待遇是否合理對外說明。
民進黨台北市長候選人沈伯洋力拚擴大「洋流外溢」效應，20日將與台中市長候選人何欣純、南投市長候選人溫世政合體掃街；21日晚赴新北合體市長候選人蘇巧慧；22日回防北市辦「洋流嘉年華」，團隊也正規畫基隆與新竹的合體機會。
報導焦點是蔣萬安是否可能參與民眾黨造勢，以及柯文哲對此的回應。盧秀燕則公開表示藍白合作愈來愈緊密，外界可能在選前看到具體同台畫面。 盧秀燕指出，藍白合作愈來愈緊密，也越來越有成效，雖未明講細節，但她強調最後大家會看到喜歡看到的畫面，暗示選前仍可能出現合作或同台安排。 柯文哲表示民眾黨在花蓮、竹北與嘉市都有活動要處理，因此自己應該不會去凱道；但若蔣萬安出席民眾黨21日北市府前廣場造勢，民眾黨會好好招待。
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報導焦點是蔣萬安是否可能參與民眾黨造勢，以及柯文哲對此的回應。盧秀燕則公開表示藍白合作愈來愈緊密，外界可能在選前看到具體同台畫面。
盧秀燕指出，藍白合作愈來愈緊密，也越來越有成效，雖未明講細節，但她強調最後大家會看到喜歡看到的畫面，暗示選前仍可能出現合作或同台安排。
柯文哲表示民眾黨在花蓮、竹北與嘉市都有活動要處理，因此自己應該不會去凱道；但若蔣萬安出席民眾黨21日北市府前廣場造勢，民眾黨會好好招待。
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