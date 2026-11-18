台中市長盧秀燕說藍白合作愈來愈緊密且具成效。（記者余采瀅／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰進入黃金周，藍白互動備受關注，盧秀燕暗示合作將有進一步進展，柯文哲則表示自己不會參加凱道場，但歡迎蔣萬安出席民眾黨造勢。

九合一選戰進入最後衝刺階段，台北市長選戰持續升溫。選前黃金周的造勢規畫，尋求連任的台北市長蔣萬安 傳將參與民眾黨 造勢，蔣萬安競總主委、台中市長盧秀燕 指出，藍白合作愈來愈緊密且具成效，「最後大家會看到喜歡看到的畫面」。

蔣萬安競總指出，11月27日晚間將在凱達格蘭大道舉辦「光榮台北、團結向前」勝選之夜，晚間6時開放入場，期盼透過這場選前大型集會，展現市民團結支持台北持續進步的力量。宣傳海報明在競選總部開放領取。

對於選前之夜是否出席凱道場次，民眾黨創黨主席柯文哲表示，民眾黨在花蓮、竹北與嘉市皆提名候選人，有造勢活動需處理，自己「應該不會去」。不過，柯也表示，若蔣萬安有意參與民眾黨21日晚間在北市府前廣場舉辦造勢活動，「來者是客，民眾黨會好好招待」。

蔣萬安強調，選前之夜的相關規畫與聯繫，會持續努力。對柯文哲日前受訪談及遭羈押期間的遭遇時一度哽咽，蔣萬安表示，司法不該成為政治追殺或羞辱人的工具，呼籲相關單位應針對柯所受待遇是否合理對外說明。

民進黨台北市長候選人沈伯洋力拚擴大「洋流外溢」效應，20日將與台中市長候選人何欣純、南投市長候選人溫世政合體掃街；21日晚赴新北合體市長候選人蘇巧慧；22日回防北市辦「洋流嘉年華」，團隊也正規畫基隆與新竹的合體機會。