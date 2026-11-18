經濟部水利署連續三年發函盤點水庫光電設置潛力，北市府三度拒絕；民進黨台北市長候選人沈伯洋16日稱「尊重經濟部」，17日卻改口「我昨天不是Say No嗎？」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指翡翠水庫光電板爭議凸顯民進黨能源政策與選舉話術矛盾，質疑沈伯洋對是否設置光電的說法前後不一，並批評中央與地方在政策意圖上的攻防。

翡翠水庫光電板爭議，凸顯民進黨 能源政策與選舉話術的矛盾。經濟部水利署連續3年發函盤點水庫光電設置潛力，北市府三度拒絕；民進黨台北市長候選人沈伯洋 16日稱「尊重經濟部」，17日卻改口「我昨天不是Say No嗎？」中央有政策方向，地方擋下設置可能，候選人卻把模糊回答包裝成堅決反對，不愧是認知作戰的高手。

經濟部水利署2022年至2024年連續發函，要求相關單位盤點太陽光電設置潛力，包含水域、屋頂及地面場域。北市府也三度回覆翡翠水庫不適合設置，依法禁止設置光電板。水利署事後解釋，這是配合國家能源政策的全國性盤點，並非要求翡翠水庫設置。

沈伯洋16日表示，據他了解，經濟部目前並沒有在翡翠水庫設置光電的計畫，他尊重經濟部的意見；以城市的能源來講，與其在水庫，不如先把建築物的能源做好，反而是比較急迫的事情。沈伯洋17日更駁斥，這是對手「死貓戰術」，透過假消息轉移焦點。

沈伯洋大可不必先認知作戰將對手貼上「死貓」標籤，其實網友「孤狗（Google）」就可查核來龍去脈。如果中央根本沒有推動水庫光電的念頭，為何連三年發函盤點？台南烏山頭和高雄阿公店水庫水面都放行設置光電板，如果不是台北市長蔣萬安嚴拒，中央何必奪命連環問？答案顯而易見，不能因為地方拒絕，中央就拗成從來沒有政策意圖。

正在競逐北市長的沈伯洋，前後說法令人玩味。面對蔣萬安質疑，沈伯洋原稱「尊重經濟部的意見」，並非明確反對翡翠水庫設置光電板，直到民怨沸騰，沈伯洋才反問，「我昨天不是Say No了嗎？」他還反酸對手「中文理解力跟我不太一樣」。網友戲稱，沈伯洋一旦認真起來真的很認真，不僅「問A答B」，今天的沈伯洋還會更新昨天的沈伯洋。

民進黨政府近年積極推動光電板，政商勾結弊案叢生，南台灣不少良田水庫遭破壞，不僅衝擊環境永續，颱風豪雨常導致天災人禍，後續回收清理更是一大成本，滿城盡是光電板，更嚴重違反民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

民進黨政府以為高舉「能源轉型」大旗，人民就不會追問政策細節，錯誤的政策比貪汙更可怕，生態浩劫一去不復返，不是所有事都可以像電玩遊戲般「打掉重來」。經濟部三度詢問為真、沈伯洋前後說法不一也是真，民進黨卻能把真實存在的公文說成假訊息、把政策疑慮打成認知作戰，究竟是誰在政治操作？

光電板雖未進入翡翠水庫，洋流話術卻已溢滿全台，小水滴可以匯聚成洋，但沈伯洋能否捍衛水資源？民生用水、光電政策都值得嚴肅討論，沈伯洋當然可以尊重經濟部專業評估，但不能昨天跟風中央立場，今天又宣稱自己早已反對。

這場光電板認知作戰，選民究竟要相信白紙黑字的公文，還是信賴沈伯洋重新定義的答案？