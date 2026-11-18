民進黨台北市議員許淑華指控蔣萬安團隊吃霸王餐，經夜市自治會長出面還原付款經過，證實蔣幕僚事前已交付2000元台幣委託代為付款，許仍不肯收手，改以「當下沒有付款」繼續追打。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章認為蔣萬安團隊夜市用餐並非霸王餐，卻遭政治操作放大；同時對比蘇巧純投資案與吳乃仁債務，質疑監督標準不一。

市長選舉掃街拜票，吃一頓小吃有沒有付錢，竟然也可以吵上好幾天。民進黨 台北市議員許淑華指控蔣萬安 團隊吃霸王餐，從一開始的「白吃白喝」，到夜市自治會長出面還原付款經過，證實蔣幕僚事前已交付2000元台幣（約60.7美元），請自治會長代為付款，許仍不肯收手，改以「當下沒有付款」繼續追打，甚至搬出不具名的店員說法，堅持店家沒有答應招待。

問題是，許淑華既然不在現場，究竟查證了誰？當事人自治會長已經公開說明，團隊事前交付2000元，吃完後也曾向店家提出付款，只是店家當下婉拒，雙方才約定隔天再結帳。這與一般人認知的吃霸王餐，顯然是兩回事。即使對於付款時間、店家是否曾表示招待仍有不同說法，也應該把事實釐清，而不是先扣上霸王餐帽子，事後再設法替自己的指控找說法。

電影神作《讓子彈飛》有一段經典情節，六子遭人指控吃了兩碗粉卻只付一碗錢，為了證明清白，最後竟然剖腹驗粉。這段荒誕情節，諷刺的是，謠言一旦被刻意製造，當事人即使百口莫辯，也被逼到必須用極端方式證明自己。沒想到，電影裡的荒謬橋段，竟然能在現實政治中找到相似場景。一頓2000元的小吃，明明有付款安排，卻被硬是炒作成沒付錢。

更值得玩味的是，民進黨政治人物對2000元的小吃如此斤斤計較，對自己陣營涉及的重大金錢爭議，又是什麼態度？

前行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純任職的曠世智能，先後獲得國發基金與台企銀創投投資，金額合計約4000萬元台幣。這筆錢不是一般民間投資，而是涉及國家資金與公股銀行的投資決策。蘇巧純的父親當時是行政院長，姊姊蘇巧慧則是立法委員，外界質疑的焦點，正是投資過程是否公平、是否涉及利益衝突，以及相關審查資料為何遲遲無法完整公開。

在野黨還進一步提出蘇家出資金額、持股比率與政府投資價格之間的落差，要求相關單位說明。這些指控究竟是否成立，當然應由主管機關調查。但4000萬元公股資金的去向與投資決策，難道不比2000元小吃更值得追問？

另一個例子，是前民進黨秘書長、前台糖董事長吳乃仁。因台糖土地交易案，吳乃仁等人遭判決應賠償台糖，連同利息，相關共同債務至今尚有約1.8億元未清償。這筆錢是吳乃仁等共同債務人的債務總額，並非吳乃仁個人單獨負擔。吳乃仁今年6月甚至遭法院裁定管收，後來台糖撤回管收聲請，改以協商方式追討債務。歷經兩次協商，還款方案始終沒有達成共識。此案一拖再拖，台糖終於在16日再度發函，要求債務人7天內提出具體可行的還款計畫。

一邊是2000元餐費的付款時間被拿來大作文章，另一邊是國營事業高達上億元的債權追討，卻一再陷入協商與拉鋸。兩者孰輕孰重，難道不是一目了然？

政治人物監督對手，本來就是民主政治的一部分，但監督不能只挑對自己有利的事情，更不能把未經完整查證的資訊當成政治攻擊的武器。尤其選舉愈接近，任何指控都可能影響選民判斷，民意代表更應該謹慎。

《讓子彈飛》裡，六子最後用生命證明自己只吃了一碗粉。現實政治不必如此荒唐，但至少應該有一條最基本的底線：指控別人之前先查證，要求別人負責之前，自己也要接受同樣的檢驗。