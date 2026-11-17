國民黨立委王鴻薇表示，她有信心在選前最後十天，將堂妹這一票拉回來。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 王鴻薇面對堂妹因天橋拆除而拒投蔣萬安，表示尊重不同意見並有信心在選前10天把票拉回來，同時反批沈伯洋對拆橋議題態度空泛。

國民黨 立委王鴻薇堂妹王鴻嬪因不滿台北市和平新生天橋拆除，昨天表態「拒投蔣萬安 」。王鴻薇今天表示，民主社會本來就有多元意見，家人選舉時有不同選擇也很正常，但她有信心在選前最後十天，將堂妹這一票拉回來。至於民進黨台北市長候選人沈伯洋 批市府態度傲慢，王鴻薇也反嗆，沈伯洋只會罐頭式回應，應說清楚究竟支持還是反對拆除天橋，不要再講空心話。

王鴻薇表示，台灣是民主社會，民主社會有多元意見是很平常的事，許多家庭在選舉時也會有不同選擇。由於對方是她的堂妹，因此受到不少網路媒體報導，甚至被操作，但她尊重每個人的選擇。她也有把握在選前最後十天，將堂妹這一票拉回來，堂妹主要在意的是和平新生天橋拆除問題，這部分包含交通局過去都有多次說明，也進行許多溝通。

王鴻薇指出，近期仍有部分團體針對和平新生天橋拆除提出訴求，但正如台北市長蔣萬安所說，四年市政成績並非只有一座天橋的拆除。事實上，大安區有不少居民支持拆除，也有居民反對，相關爭議仍可持續溝通。她強調，市政千頭萬緒，自己非常有信心可以把堂妹這一票拉回來。

至於沈伯洋認為，重點不在王女士是誰的親人，而是她身為獨立市民，市府應說清楚為何不遵守程序、態度傲慢。王鴻薇反批，沈伯洋又是罐頭式回應，只要發生爭議，就只會批評市政府傲慢。她反問，沈伯洋究竟會用什麼方式處理和平新生天橋爭議？到底支持拆除還是反對拆除？應該說清楚，不要再講空心話。