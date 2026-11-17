柯文哲批司法雙標：賣東西算政治獻金？ 談看守所經歷哽咽落淚
柯文哲在高院針對政治獻金與京華城案發言，強調賣商品不應被一概認定為政治獻金，並否認侵占款項，還因看守所話題情緒失控落淚。
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柯文哲在高院針對政治獻金與京華城案發言，強調賣商品不應被一概認定為政治獻金，並否認侵占款項，還因看守所話題情緒失控落淚。
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，一審重判17年，台灣高等法院昨天傳喚柯文哲，就政治獻金案釐清起訴事實，柯表示，木可公司販售小物要開發票，小英商號、賴桑小舖也是同樣作法，難道賣東西都算是政治獻金嗎？還是「綠能你不能」，司法不可以雙標。
此外，網紅Toyz聲稱在台北看守所與柯文哲「當鄰居」，只要柯一出來，其他人就得面壁，被問及對此看法，柯笑稱「也許我是朝廷欽差要犯」，話還沒說完情緒即高漲，他轉頭看妻子陳佩琪，忍不住哽咽，兩人相擁而泣。
關於600萬元（台幣，下同）政治獻金侵占部分，柯文哲表示，當時正值2022年地方選舉，他一個人輔選全國，將政治獻金全部用於選舉，沒將一塊錢占為己有，時間久遠，他也沒有記帳，難道這樣就要被誣賴？台灣司法可以縱容檢察官不用負舉證責任？
柯文哲指出，KP SHOW有繳稅、有票券，結果檢察官還是認為是政治獻金，原因是票賣太貴「顯不相當」？蔡英文、賴清德1萬元便當餐券就合情合理？「這不只要定我的罪，還要把我汙名化、關到死」。
柯文哲指出，KP SHOW完全是商業行為，因此委由木可公司辦理，此模式是由執業多年律師、競選總幹事黃珊珊評估不違法，但檢察官和法官卻有獨樹一格的法律見解。
證據清單多達117頁，法官提示相關事證，首度觸及受熱議的「A1-37」行動硬碟。檢方主張，硬碟內有柯文哲親自建檔並記載收受款項的Excel檔「工作簿」，其中一列載有「小沈1500」等文字，被認定是京華城行收賄證據，柯的律師接力發言，強調不具證據能力，法院不應採用。
他是在高院就政治獻金案釐清起訴事實，並同時回應京華城案相關爭議，重點聚焦在木可公司販售小物、KP SHOW收入，以及檢方提出的證據內容。 柯文哲主張木可公司賣小物本來就要開發票，小英商號、賴桑小舖也有類似作法，若賣東西都算政治獻金，就顯示司法對他有雙重標準。 檢方主張A1-37硬碟內的Excel工作簿有柯文哲親自建檔的收款紀錄，其中出現「小沈1500」等字樣，被認定與京華城收賄有關；但柯的律師強調該證據不具證據能力。
精華 FAQ
他是在高院就政治獻金案釐清起訴事實，並同時回應京華城案相關爭議，重點聚焦在木可公司販售小物、KP SHOW收入，以及檢方提出的證據內容。
柯文哲主張木可公司賣小物本來就要開發票，小英商號、賴桑小舖也有類似作法，若賣東西都算政治獻金，就顯示司法對他有雙重標準。
檢方主張A1-37硬碟內的Excel工作簿有柯文哲親自建檔的收款紀錄，其中出現「小沈1500」等字樣，被認定與京華城收賄有關；但柯的律師強調該證據不具證據能力。
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