民進黨基隆市長候選人童子瑋陣營表示，童碩士論文論文原創性比對，相似度低於海大部分系現行採用的30%標準。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 童子瑋碩論遭質疑涉嫌抄襲，國民黨要求對市民交代；童陣營則以Turnitin比對結果回應，強調可受查證，海大也表示將依程序調查處理。

民進黨 基隆市長候選人童子瑋的碩士論文遭人質疑涉嫌抄襲，國民黨 基隆市黨部昨說，政治人物的誠信須受檢驗，童應給市民一個交代。童陣營回應，論文的學術倫理應以具體事證及專業審查為依據，呼籲勿輕信謠言。海大回應，校方會對此事件做了解，後續依校內行政程序及相關辦法處理。

童子瑋是台灣海洋大學航運管理碩士學位，有媒體人質疑童的碩論「台灣四大電信業者之經營績效評估以資料包絡分析法研究」涉嫌抄襲。國民黨基隆市黨部表示，市長候選人的誠信攸關市民託付選擇，若經查證確有抄襲，就應公開向社會大眾道歉，負起政治責任。

國民黨指出，童子瑋既然將碩士學歷列為公開履歷，就有責任回答論文如何完成、引用來源是否清楚、被質疑的內容如何解釋。若相關指控獲得證實，反映的是政治人物缺乏誠信，一個連自己學位都無法誠實面對的人，憑什麼要求市民相信他的承諾，放心把城市交給他？

「不能讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，國民黨指出，海大校譽來自歷代師生與校友長年累積，不應因個人的學術不端受到傷害。

童子瑋競辦表示，根據國際學術界廣泛使用的論文原創性比對系統Turnitin檢測，依據一般論文重複率報告設定的條件，童子瑋的碩士論文整體文字相似度為27%，低於海大部分系所現行採用的30%標準。

童辦說，童子瑋的論文是在2017年完成，海大直到2021年才全面實施研究生離校前論文比對制度，相關事實均有公開資料可供查證。論文的學術倫理應以具體事證及專業審查為依據，呼籲市民勿輕信謠言。