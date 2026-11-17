國民黨新北市長候選人李四川的專業表現，過去接連獲得蘇貞昌及賴清德的肯定。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 新北選戰藍綠互攻對手優勢區，李四川借侯友宜與蔣萬安聲量衝票，蘇巧慧則靠府院資源與蘇貞昌幕後助攻，力拚固盤與拓票。

藍綠兩軍近日將車掃戰線延伸至對手優勢選區，展開陸戰廝殺。國民黨新北市長候選人李四川 多次獲雙北市長蔣萬安 、侯友宜 積極奧援，展現雙北合作態勢；民進黨雙北候選人蘇巧慧、沈伯洋除了合體「洋流慧聚」，蘇巧慧更有父親蘇貞昌隱性輔選，綠營期待「老縣長牌」喚回傳統支持者。

李四川連續三天車掃三重、蘆洲、新莊、樹林等綠營傳統優勢區，藍營不只要在優勢區固票，更要破圈拓票。這套打法的戰略，除了李四川要發揮過去當新北副市長累積的地方聲望，還有侯友宜、蔣萬安及雲林縣長張麗善等人跨區助陣，試圖將個人行政資歷與藍營執政首長的政治聲量，轉化為地方組織動員。

侯友宜身兼競總主委，陪李四川直搗綠營票倉，除移轉能量，也攤開市政建設成果，訴求政策延續。昨天車掃過程，民眾黨主席黃國昌車隊巧妙路過李四川蘆洲競總，展現藍白合作訊號。

不過，回顧2022年新北市長選舉，侯友宜雖拿下全市29區，但三重、蘆洲、新莊仍是相對弱勢區域；如今面對長期經營地方的蘇巧慧，藍營不只要突破綠營票倉，更要避免車掃熱度只停留在街頭聲量，李四川喊出「缺三票」，蔣萬安也呼籲支持者一定要投票，催出基本盤是重中之重。

民進黨有中央執政優勢，蘇巧慧獲得府院黨資源以及蘇系地方人脈，力守優勢區；蘇巧慧近期也加大力道前進新店、永和等劣勢選區，希望能縮小與對手的差距。

另一條戰線是蘇貞昌的幕後助攻。蘇巧慧參選以來，父女刻意維持「剛剛好」的距離，沒有同框看板，也避免在造勢場同台，避免蘇巧慧的努力被簡化為「政二代」接班。其實，在蘇系議員候選人造勢場、地方宮廟慶典等，仍不時可見蘇貞昌身影。

父女分進合擊正是蘇巧慧戰略，她主攻年輕、婦幼及新世代選民，形塑政治品牌；蘇貞昌透過在台北縣時期累積的人脈與地方情感，接觸傳統支持者，「老蘇」不必站上競選舞台，仍能在地方組織補位。

新北宛如台灣縮影，藍綠各有優劣勢選區，陸空戰並進，一票都不能少。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧與父親蘇貞昌刻意維持「剛剛好」的距離。（記者葉德正／攝影）