對於三度擋下翡翠水庫在水源保護區設置太陽光電板，台北市長蔣萬安說，翡翠水庫攸關大台北600萬人非常重要民生水源，對於所有民眾的飲水安全是絕對不允許妥協跟退讓。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章以翡翠水庫光電板爭議為例，強調蔣萬安強硬拒絕中央盤點，並將其塑造成守護飲用水安全、反對水庫種電的政治立場。

為了填補非核家園留下的巨大電力缺口，中央將腦筋動到了全台灣的山林、農地、魚塭，甚至連攸關民眾飲用水安全的民生水庫都不放過。不過，在這波「水庫種電」的浪潮中，面對水利署連3年發函，要求盤點翡翠水庫設置光電板，蔣市府沒有低頭，兩度以現行法規與飲水安全為由強硬回絕。

其實早在去年十月，就有市議員在議會質詢時披露，水利署連著3年發函要求市府盤點翡翠水庫設置光電板的可能性，詢問蔣萬安 的態度，蔣即明確表示「絕對不准」，當時並沒有引起太多關注。選前倒數時刻，當外界焦點全圍繞在「洋流」造勢、營養午餐、有沒有吃霸王餐等選戰硝煙，有市民街訪稱因市府三度擋下翡翠水庫設光電板的影片，決定支持蔣萬安，在社群瘋傳。

經過網紅陳沂查證後發現確有此事，於是發文表示「光憑這點就『值得幫蔣萬安拉票』」。尤其外界看到台南烏山頭水庫、高雄阿公店水庫水面上布滿光電板的景象，才知道翡翠水庫迄今沒有一塊光電板，其實不是偶然，而是因為蔣市府頂住壓力，打了一場無聲的水庫保衛戰。蔣萬安力擋中央，成為少數敢對失當能源政策說不的「水庫守門員」，當時或許沒有獲得掌聲，卻已悄悄守住大台北居民的飲用水源命脈。

反觀，沈伯洋面對外界詢問對於翡翠水庫設置光電板態度，卻以「經濟部目前無此計畫，尊重經濟部」，也遭到質疑，如果經濟部有設置計畫，那就是放行了？更讓市民開始思考，這場台北市長選戰「誰才能守護台北市民的健康安全？」

作家蔡康永曾在臉書寫下「投一個你自己想要過的生活」，讓許多支持者瘋傳。確實，這次投票也是選擇未來自己家鄉或飲用水的水庫是否會放上光電板，讓光電板凌駕在水資源之上，這不只是台北市，也是每個縣市選民該思考的問題。