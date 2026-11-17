國民黨立委王鴻薇表示，當小水滴撒冥紙汙染河川，台北市長蔣萬安正在守護水庫拒光電，「支持蔣萬安，就是支持守護自己乾淨的水源。」（圖／取自王鴻薇臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 藍營指控民進黨台北造勢活動沿淡水河撒冥紙汙染環境，同時批評光電可能進入水庫影響水質，並稱蔣萬安拒絕水庫光電是在守護台北市民飲用水安全。

九合一選戰倒數，經濟部水利署連續3年發函台北市政府，調查翡翠水庫設置光電板可能性，引發民眾質疑。國民黨 立委王鴻薇表示，當小水滴撒冥紙汙染河川，台北市長蔣萬安 正在守護水庫拒光電，「支持蔣萬安，就是支持守護自己乾淨的水源。」

民進黨台北市長候選人沈伯洋 前天舉辦「台北大洋流」士林北投最終場造勢，號召小水滴在關渡宮前廣場「水陸大會師」。不過，在淡水河上看到裝飾著洋流的龍舟，一邊前進一邊沿路撒冥紙。

王鴻薇說，有民眾發影片質疑，當選舉造勢這樣汙染河川，洋流帶著垃圾，對台北市、新北市民來說，恐怕不會有什麼正面形象。

王鴻薇說，近年來民進黨政府大力護航光電開發繞過環境影響評估，光電模組大面積遮蔽台灣重要水庫水面，亦可能因改變光照、溫度與氣體交換條件，導致溶氧量降低與藻類異常繁生，削弱水庫自淨機制並破壞生態平衡，像是台南烏山頭水庫被揭露「第一期光電板已經蓋滿」，被列為一級保育類動物棲息地的高雄鳳山水庫，也遭一片片光電板侵蝕遮蔽原有風貌與自然景觀。

王鴻薇表示，當然也不只水源地受到的生態災害與汙染，更不要說如果不幸遇到風災，有破損，難保不會有重金屬與化學物質，進入飲用水中，毒害整個台北市民的健康。

王鴻薇表示，蔣萬安是反對水庫蓋光電板的指標性人物，過去在議會質詢的影片相關報導都是見證，即便面對經濟部水利連寄3年公文試探施壓，他都悍然拒絕保衛台北市民的水源安全，當小水滴撒冥紙汙染河川，蔣萬安正在守護水庫拒光電，支持蔣萬安，就是支持守護自己乾淨的水源。

台北大洋流活動傳出42艘洋流號船艇在淡水河面拋撒金紙。在地立委洪孟楷昨批汙染河川，要求沈及其團隊公開道歉、參與的賴清德總統發聲譴責。

「這就是你們號稱的溫暖、陽光？」洪孟楷在臉書表示，過去8年新北市長侯友宜每次到淡水、八里，經常用「母親之河」形容淡水河，因為北台灣早期發展就是這條河流孕育，百年前馬偕博士抵達上岸，到河口聚落發展，都與淡水河密不可分，如今他接獲許多淡水、八里鄉親憤怒反映，洋流應援船隊有人往河面大量拋撒金紙，鄉親難以接受，「這就是你們對待母親之河的方式」？

洪孟楷說，早期雖有龍舟祈福習俗，但隨著環保意識提升，相關活動早已調整，以達到減少汙染目標，不能再拿習俗合理化往河裡撒金紙的行為。他也指出，廢棄物清理法第27條明文禁止對指定清除地區內拋棄紙屑等廢棄物，主管機關應依法查處，糟蹋淡水河絕對令人無法接受。