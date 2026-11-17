民進黨台北市長候選人沈伯洋團隊不尊重創作者。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評沈伯洋連踩動漫紅線，未授權使用初音未來聲音又誤引動漫台詞，卻欠缺誠意道歉，遭指為消費文化、漠視創作者權益。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 可能是台灣最喜歡引用動漫台詞，並在競選中加入動漫元素、形塑「動漫宅」人設的政治人物，藉此吸引不少年輕世代的支持。不過，沈伯洋最近連踩動漫紅線，一天惹怒二大動漫粉。其中，他舉辦「洋流祭」，未經授權使用日本 虛擬偶像「初音未來」的聲音播唱自己的競選歌曲，違反不得將角色用於政治活動的規範，被形容是「初音粉最黑暗的一天」。

初音黑暗的一天，沈伯洋正把動漫元素玩得不亦樂乎。除了踩踏動漫紅線，打造嘉年華的「洋流祭」外，沈伯洋在公辦政見會上也錯誤引述動漫《火影忍者》主角漩渦鳴人的名言，「村裡的人都相信我，我也相信著大家」。不料旋即被抓包，這話不是出自鳴人，而是初代火影千手柱間說的。沈伯洋認錯，笑稱「還在思考如何道歉」，承諾選後複習。

但對於「洋流祭」使用初音未來聲音的爭議，沈伯洋卻未道歉。他只說，團隊事前確認相關使用規範，原本希望藉由活動推廣初音未來，以後推廣上「會更加小心」。沈伯洋一天連踩兩條動漫紅線，到底是怎樣的權力傲慢？他做錯事、說錯話，卻缺乏歉意；即使對錯誤局部認錯，卻說還在思考如何道歉。

首先，沈伯洋擁有法律專業背景，卻漠視侵權和使用規範，不尊重創作者與動漫迷。其次，沈伯洋強調團隊已確認使用規範，卻引發高度爭議，若他勝選，未來沈市府團隊的決策和市政品質可想而知。第三，沈伯洋形塑「動漫宅」人設，卻利用政治消費動漫、用政治玷汙文化，這是對動漫和動漫迷的背叛。尤其官方規範不能作競選等政治利用，沈伯洋卻自以為踩在灰色地帶就可恣意使用。第四，沈伯洋沒有道歉，只說「未來會小心」；翻譯成白話，就是以後還會再蹭初音，不落把柄。

這並不是沈伯洋首次踩踏動漫紅線。9月沈伯洋團隊推出大洋流計畫，就被質疑主視覺使用AI生成，引起動畫、漫畫、遊戲及文創社群的不滿。沈伯洋雖火速下架爭議圖片，卻並未記取教訓，也繼續漠視創作者和動漫迷。

諷刺的是，洋流湧現是近數月的事，在世人還不知洋流為何物時，「初音未來」已是全球知名的虛擬偶像和文化符號。更有無數各國創作者和粉絲共同為她創作了上百萬件歌曲、影音、圖畫與藝術作品，在世界各地巡演。沈伯洋蹭著初音未來，大言不慚聲稱要藉洋流活動推廣初音未來，他到底是狂妄還是無知？

這種態度，讓人想起他對台北市兒虐案件統計，就是「用猜的」。即使錯得離譜，沈伯洋仍硬拗各種說詞，拒絕道歉。同樣，民進黨新北市長候選人蘇巧慧在台大卡管案期間，曾參與誣控管中閔論文抄襲的記者會，被認為是當時的迫害幫凶之一，迄今仍欠管中閔一個道歉。沈伯洋和蘇巧慧，態度如出一轍。

沈伯洋看準年輕世代喜歡動漫哏這一套，不斷地扮演動漫角色上場造勢。他扮演過《葬送的芙莉蓮》裡的勇者欣梅爾角色，引用過《魔法少女小圓》主角鹿目圓關於懷抱希望之金句，套用過《命運石之門》裡主角岡部倫太郎關於未來可能性的宣示，唸出《我的英雄學院》頭號英雄歐爾麥特的招牌台詞。也因為玩得太上癮，連賴清總統都來軋上一角，授與他一把水滴寶劍，引發網友聯想並戲稱為《鬼滅之刃》的武器。

這次選舉被玩成動漫祭，沈伯洋利用角色扮演，成功圈粉年輕世代創造流量。但也許洋流的聲勢來得太容易，他的團隊變得輕率，開始不尊重創作者、隨意糊弄動漫迷，「洋流號」也就難免翻船。（轉載自聯合報社論）