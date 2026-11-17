經濟部水利署2022至2024年連3年發文台北市政府，要求盤點翡翠水庫設置太陽能光電設施，都遭北市府拒絕。（圖／北市府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 中央3年來發函盤點翡翠水庫光電設置可能性，蔣萬安強硬反對並稱守護飲水安全，沈伯洋則尊重經部意見，引發藍綠對水庫能源政策立場交鋒。

經濟部水利署連3年發函要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，市長蔣萬安 昨直言，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板，「不管中央發文來幾次，我們立場都不會改變、退讓」，就是守護用水安全。

對此，民進黨 台北市長候選人沈伯洋 僅表示，經濟部現在還沒有計畫在翡翠水庫上面裝光電，他尊重經濟部意見；但以城市能源來講，先把建築物能源做好，反而是比較急迫的事。經濟部水利署重申，過往的相關函文僅為調查光電設置潛力，並未要求翡翠水庫設置，更無強制推動情形。

蔣萬安說，對手沈伯洋在面對相關問題時，未公開承諾拒絕翡翠水庫設置光電板，蔣萬安競辦更批沈態度迴避，「連一句我反對都不敢講？」身為立委卻漠視保護人民飲用水的基本權益，只知道配合中央政策，「你要選的是台北市長，市民問的是你的立場。別再請經濟部代答」。

依北市府、經濟部水利署公文顯示，該署分別於2022年3月21日、2023年12月18日，以及2024年12月10日，3度通函詢問翡翠水庫管理局可否於轄管水庫設置太陽能光電設施，第一次是在柯文哲市長任內，其餘兩次都是蔣萬安上任市長後。

蔣萬安說，翡翠水庫是攸關大台北600萬人非常重要民生水源，4年來，中央曾連3年發文要市府盤點設置光電板的潛力，市府立場始終非常堅定反對，民眾的健康安全，絕對要全力守護，「這是身為市長的責任，所以絕對不會退讓。」

媒體追問，水利署去年澄清，調查盤點潛力地點，並非針對翡翠水庫，也非強制推動光電設施，蔣萬安說，「我想你可能沒有看過公文，如果你看了公文，一定也非常的意外。」經濟部公文要市府盤點設置光電板的面積和容量，還表示如果無法設置必須說明理由。但不管中央怎麼說或發多少次文來，他的立場就是不會退讓、妥協。

事實上，去年10月北市議會質詢時，蔣萬安就曾被問及此事，蔣當時也明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。

北市副市長張溫德表示，水利署2022年公文，請北市府盤點翡翠水庫管理範圍能否擴充光電太陽能設施，不論屋頂型、地面型等，並回報可設置的範圍，若無法擴充也要詳述原因。

張溫德說，柯文哲市長任內市府回文評估效益不適合；蔣萬安上任後，中央2023年再度來文，當年北市府清楚告知，翡翠水庫基於水源保護，蓄水範圍不受理非水庫蓄水行為使用，並提到都市計畫法、水利法等雙重規定，禁止太陽能光電板設置，未來也不會設置。張說，經濟部水利署隔年2024年12月10日又再來函，北市府同樣回絕，甚至連開放觀光船都不行。

民眾黨創黨主席柯文哲昨被問及此事，柯說，翡翠水庫環保要求是特別高的，是市長的「基本認知」，這就是為什麼在做北宜直鐵、北宜高鐵，大家會有猶豫。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環保團體十多年前就反對供應民生飲用水的水庫設置光電板，因相關單位仍然沒辦法證明光電板不會汙染水質，支持全數清除態度不變。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，水庫的水位會隨著降雨、季節等因素而有高低，當光電板遇到枯水期在乾地上擱淺，或是遭遇颱風時，就會出現饋線拉扯毀損，甚至破損燃燒的情形，很可能出現戴奧辛等有毒物質，而這些破損的是廢棄物在水庫中是很難清乾淨的。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，現在誰都無法具體說明，光電板的哪些物質可能溶於水中，即使溶出量非常微量，但累積的毒性是否對身體造成影響？這部分其實一直沒有被說清楚講明白，呼籲水庫的光電都應該要進行環評。

翡翠水庫。（記者林昭彰／攝影）