對於三度擋下翡翠水庫在水源保護區設置太陽光電板，台北市長蔣萬安說，翡翠水庫攸關大台北600萬人非常重要民生水源，對於所有民眾的飲水安全是絕對不允許妥協跟退讓。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 兩份台北市長封關民調皆顯示蔣萬安領先沈伯洋，但中時差距達7個百分點、TVBS僅2個百分點；蔣的施政滿意度、形象評價與基本盤整合也略占上風。

2026九合一選舉倒數計時，台北中國時報台北市長選情封關民調 顯示，爭取連任的國民黨候選人蔣萬安 以44.1％支持度，領先民進黨沈伯洋 的37.1％，雙方差距7個百分點，另有15.4％民眾未表態。而TVBS最新台北市長封關民調則顯示，蔣萬安支持度為46%、沈伯洋為44%，差距僅2個百分點，

中時民調指出，在看好度部分，46.3％台北市民看好蔣萬安連任，30.9％看好沈伯洋入主市府，整體選情呈現蔣萬安領先。對於蔣市府施政滿意度，56.1％市民表示滿意，35.4％不滿意，施政評價呈現高度正向。在候選人形象評價，最低0分、最高10分，蔣萬安獲得6.23分、沈伯洋則為5.56分。進一步比較2人評價優勢，50.3％對蔣萬安評價高於沈伯洋，37.4％對沈的評價高於蔣，另有12.2％給予2人同分。

交叉分析顯示，藍綠凝聚力極強，泛藍有91.2％力挺蔣，泛綠有88.9％擁護沈，基本盤歸隊態勢鮮明，而關鍵第三勢力的台灣民眾黨支持者高達74.9％選擇蔣，僅11.4％流向沈。在中立選民中，蔣獲24.7％支持度，沈則為23.2％，勢均力敵，但高達42.4％中立選民未表態，將是左右首都選情的最大未知數。

年齡層部分，沈伯洋在20至29歲取得壓倒性優勢，以57.3％大幅領先蔣萬安的25.4％；蔣萬安則在30歲以上各年齡層獲領先，30至39歲領先8.8個百分點、40至49歲領先11.8個百分點、50至59歲領先4.2個百分點。更關鍵的是，在投票率較高的長者中，蔣萬安優勢更突出，60至69歲支持度達52.8％，領先沈的34.3％；蔣在70歲以上族群亦以45.8％領先沈的30.7％。

在性別方面，蔣萬安深獲女性選民青睞，以46％支持度勝過沈伯洋的35.3％；男性選民方面，蔣萬安以41.9％領先沈的39.2％。教育程度方面，蔣萬安在高中職、專科及國中族群領先幅度從8至15個百分點不等，在高學歷族群方面，雙方差距拉近，大學學歷有42％支持蔣、40.9％支持沈，研究所以上則有43.9％挺蔣、39.8％投沈。

TVBS民調則顯示，有92%台北市民會去投票，在有投票意願的台北市民中，蔣萬安支持度為46%、沈伯洋支持度為44%，差距2個百分點，另有10%尚未決定支持對象。特別的是，民調指出，上屆投給蔣萬安者有75%繼續支持蔣萬安、19%支持沈伯洋；投給黃珊珊的選民，53%支持沈伯洋，38%支持蔣萬安。

在蔣萬安近4年任內施政表現部分，結果顯示，有49%台北市民表示滿意，其中20%非常滿意、29%還算滿意，39%表示不滿意，其中17%不太滿意、22%很不滿意，滿意與不滿意相差10個百分點，另有12%沒意見。

民進黨台北市長候選人沈伯洋16日現身連鎖披薩店，親手挑戰手做披薩，受訪時一隻蝴蝶不停在附近盤旋，反倒吸引了不少現場的目光。（記者曾吉松／攝影）